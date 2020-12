La Sala Segunda del Tribunal Supremo ya tiene en su poder los 12 informes con los fiscales del juicio del 'procés' se oponen a la concesión del indulto a los líderes independentistas condenados por el 1-O. En ninguno de los casos, los representantes del ministerio público consideran que se dan los criterios de equidad, reinserción y reparación total del daño necesarios para apoyar una medida de gracia de estas características de forma total, pero tampoco parcial, como adelantó este diario.

Los informes, uno por cada uno de los acusados, incluidos los que no fueron condenados a prisión, han sido redactados por los fiscales que representaron al ministerio público en el juicio del 'procés': Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal. En todos ellos rechazan la petición de indulto presentada para todos los condenados por el 'procés' por el abogado catalán Francesc Jufresa, entre otra personas, al considerar que no se incumple ninguno de los motivos previstos en la ley de 1870 para concederlos.

"A juicio del Ministerio Fiscal las circunstancias que concurren en el caso no aconsejan la concesión del indulto solicitado, al no apreciarse razones de justicia, equidad o utilidad pública que autoricen su concesión, por lo que el informe que se emite va a ser totalmente desfavorable. Tampoco avalan la concesión de un indulto parcial, bien mediante la reducción de la pena de prisión, bien mediante la sustitución de esta por la pena de inhabilitación, teniendo en cuenta la enorme gravedad de los hechos y la más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas", señalan los informes a los que ha tenido acceso este diario.

Atemperar penas

Los informes explican que "el mecanismo del indulto pretende atemperar el rigor de las penas impuestas en aquellos excepcionales casos en los que la estricta aplicación de la ley conduce a una respuesta punitiva absolutamente desmedida y desproporcionada, generalmente como consecuencia del transcurso de elevados períodos de tiempo entre la comisión del delito y la ejecución de la pena (siempre que no sean imputables al penado), situación que evidentemente no se ha producido en el presente caso; pero también en aquellos supuestos en los que, en atención a las concretas circunstancias del penado, el fin resocializador o rehabilitador ya no resulta estrictamente necesario".