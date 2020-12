El líder del PSC, Miquel Iceta, ha dicho este jueves que el 16 de noviembre planteó al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, fuera el candidato a las elecciones catalanas en vez de él, y se emplazaron a decidirlo a final de año.

En una entrevista de Rac1, ha explicado que Sánchez le respondió: "Si sois capaces de esperar hasta final de año, quizá entonces estaremos en condiciones de disponer de Salvador'. Y yo dije: 'Hecho".

Al principio sólo lo supieron Iceta, Sánchez, Illa, Eva Granados y Víctor Francos, estrecho colaborador de Illa y que antes lo había sido del propio Iceta, ha dicho.

La propuesta de Iceta parte de finales de julio, cuando recibió un estudio cualitativo encargado por los socialistas: reflejaba que había gente que consideraba que el propio Iceta "no era suficiente cambio", lo cual él mismo se explica -al menos en parte- por elecciones anteriores perdidas por el PSC siendo él el candidato.

Iceta concluyó entonces que Illa iba a ser mejor candidato porque se debía valorar "quién está en mejores condiciones de sacar el mejor resultado", y ha asegurado que los militantes del PSC están satisfechos por la decisión final, sobre todo teniendo en cuenta que veía resignación en ellos: voluntad de ganar escaños, pero no aspiración de ganar.

Hasta ahora, cuando se preguntaba a Iceta si él iba a ser candidato hasta el final y no Illa, respondía que en esos momentos él era efectivamente el candidato, aunque había una alternativa preparada, pero no segura, según ha dicho.

"Esto lo podía saber muy poca gente" por la importancia de la posibilidad de este cambio, y ha añadido que Sánchez se ha comportado como un amigo.

Ministerio de Política Territorial

Sobre si será ministro, ha contestado: "No depende de mí. Lo hace y deshace el presidente del Gobierno", y que está centrado en la campaña de Illa, aunque ha añadido que su partido sabe para qué está capacitado.

"Lo que quiero es ser útil" para encauzar -ha dicho- el conflicto sobre Cataluña; y al preguntársele si puede ser ministro de Política Territorial y si siente que tiene en la cabeza la política territorial española, ha dicho que "es lógico" que la tenga, porque es catalán.

En cuanto a la capacidad de Carolina Darias para asumir posiblemente el Ministerio de Sanidad, ha asegurado que ella está muy presente en reuniones sobre gestión de la pandemia.

Augura un 70% de participación

Respecto a la posibilidad de que no se puedan hacer las elecciones pese a la pandemia, ha contestado: "Si podemos ir a trabajar, podemos ir a votar", y ha previsto una participación en torno al 70%.

Sobre un posible tripartido con ERC y Podem, ha dicho que el PSC no podrá estar en ni apoyar un Govern que prevea un referéndum sobre la independencia.

También ha dicho que no le sorprende ver a Lorena Roldán pasando de Cs al PP: "Desde el momento en que Cs dijo que quería ir a las elecciones con el PP, es obvio que los dirigentes de uno y otro partido son intercambiables".

Sánchez le ha ofrecido responsabilidades

Por otro lado, el primer secretario del PSC ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha ofrecido "colaborar" en la política nacional, ante lo que ha subrayado que pone su disponibilidad y capacidades a disposición del jefe del Ejecutivo y de los socialistas para lo que sea necesario.

Según ha relatado, Sánchez le dijo: "Yo aquí necesito también gente que no esté ligada a tareas autonómicas, sino que se pueda dedicar a política de Estado; pienso que tú podrías ser uno. Piénsatelo muy bien, no solo en la decisión de hoy sino en los años que vienen".

"A mí me gusta sentirme útil", ha afirmado Iceta, que ha reconocido que hay "cierta fascinación por cargos y protocolos", aunque "se pueden hacer muchas cosas en política". "Tengo una vocación de servicio público que no me la acabo", ha subrayado.

Sobre la posibilidad de que acabe siendo nombrado ministro, ha dicho que esta es una decisión que toma el presidente del Gobierno y que por ahora la desconoce. "Para mi esto no es una preocupación ni una inquietud, no hago planes", ha precisado Iceta, que quiere centrarse ahora en la campaña catalana del 14F y en hacer posible que vuelva a haber un presidente socialista en la Generalitat.