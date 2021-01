La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este lunes al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que dimita ya si quiere ser el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas, argumentando que no puede ser ministro de Sanidad "a tiempo parcial" mientras afronta una tercera ola de contagios del coronavirus y aplica el plan de vacunación.

"Si quieres ser candidato, dejas de ser ya ministro", porque "no se puede ser ministro a tiempo parcial cuando te deje ratitos la campaña" electoral, ha indicado, añadiendo que si Illa sigue compatibilizando ambas funciones, el Ministerio de Sanidad tendrá que poner un cartel que diga "cerrado por campaña".

En declaraciones a Telecinco, Arrimadas también ha reprochado a Illa que un día antes de anunciar que se presentaría a los comicios lo negara, pese a que era algo que se estaba planeando desde hace meses: "La mentira o el oportunismo no pueden ser una buena carta de presentación.

En su opinión, Illa y el PSC "van a mentir", también cuando aseguren que no buscan gobernar Cataluña junto a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). "Dicen que no van a pactar con ERC, pero es que ya pactan con Esquerra y con Junts per Catalunya" (JxCat), ha afirmado.

Ha recordado que en la Diputación de Barcelona gobiernan juntos el PSC y JxCat y que en el Congreso ERC pactó con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para apoyar los Presupuestos Generales del Estado pese a que éstos podrían haberse aprobado con los votos de Cs. "Que los socialistas van a hacer un tripartito y pactar con los independentistas es de cajón y lo sabemos todos los catalanes", ha insistido.

La líder del partido naranja ha señalado que ahora lo prioritario debe ser la tercera ola de la pandemia y la vacunación, para lo cual cree que los españoles necesitan a un ministro de Sanidad "haciendo de ministro, no de candidato de un partido en unas elecciones autonómicas".

Según ha explicado, Ciudadanos va a solicitar este lunes que el mes de enero sea hábil en la Cámara Baja para que el responsable de Sanidad acuda "como mínimo una vez a la semana" y dé cuenta de esas dos cuestiones.

Registro de vacunados y plan nacional

Arrimadas ha expresado su preocupación por el aumento de los contagios, que, según ha advertido, seguirá agravándose como consecuencia de los contactos sociales en el periodo navideño, y ha avisado de que la situación en los hospitales se está complicando y aún "queda mucho sufrimiento por delante".

También ha lamentado que el proceso de vacunación se esté desarrollando "a un ritmo lento en toda España", donde, además, hay "17 planes", uno por cada comunidad autónoma, en vez de uno nacional, según ha apuntado.

Lo que propone Cs al Gobierno es que cree un registro nacional donde aparezcan todas las personas vacunadas y establezca unos "criterios homogéneos" sobre cómo y cuándo deben vacunar las autoridades sanitarias autonómicas, en particular respecto a cuáles son los colectivos que deben ser inmunizados de manera prioritaria.

"El Gobierno tiene que asumir este plan de vacunación, no vale solo con ponerle el logo a la caja de las vacunas", ha recalcado Arrimadas, que también ha reclamado una "tregua política" para que no haya confrontación entre las distintas administraciones públicas en función de qué partido gobierna en cada una.

Por último, ha vuelto a pedir que, junto a las restricciones que cree que seguirán siendo necesarias durante los próximos meses, el Ejecutivo apruebe "ayudas directas" para que el sector del comercio, la hostelería o los autónomos puedan soportar el impacto económico de la pandemia.