La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado en un comunicado que muchos guardias civiles han tenido que prestar servicio durante la borrasca Filomena con las mismas carencias de material que la asociación denunció con motivo del temporal que asoló el país en enero de 2020.

La AEGC señala la Dirección General de la Guardia Civil "ha tenido un año para dotar a los guardias de la equipación necesaria que les permita protegerse de las inclemencias meteorológicas: botas especiales, guantes, chaquetones de invierno y camisetas térmicas". A su juicio, esta ropa de abrigo debería estar en la equipación de todos los guardias civiles, "con independencia de donde estén destinados, ya que por nuestra movilidad hoy podemos estar en Canarias pero mañana tener que prestar servicio en Soria, Burgos o Teruel".

Si cada guardia contará con esta equipación, la AEGC asegura que "no tendríamos que denunciar que ha habido compañeros que han tenido que retirarse del servicio a causa del frío por no ir bien equipados con ropa y que muchos finalmente han causado baja por enfermedad y que también ha habido otros que han tenido que buscare la vida y pedir ropa prestada a compañeros".

AEGC no entiende que "el jersey de cuello alto, una prenda de abrigo para situaciones climatológicas como la que estamos sufriendo no se haya vuelto a incluir en el catalogo del vestuario o se haya suplido con otra prenda similar. Este año, como el pasado, hemos vuelto a salir a la calle en jornadas interminables, con un polo de manga larga por no tener un sencillo jersey de cuello alto que nos proteja del frío".

Pese a estas carencias, la AEGC destaca la profesionalidad de todos los integrantes de la Guardia Civil y explica que algunos, como los destinados en la cárcel de Aranjuez, han estado encerrados en la prisión desde el viernes sin poder salir ni tener relevo, una situación que se vio agravada por la falta de calefacción y luz. "O los compañeros destinados en el Ministerio de Defensa, que tampoco han podido regresar a sus casas después de prestar servicio, por estar Madrid incomunicado y han tenido que buscarse hotel para poder pasar estas noches. Hotel que han sufragado de su sueldo porque el Ministerio del Interior y la Dirección General no se ha preocupado por la situación en la que se encontraban los guardias que estaban prestando servicio. Una vez más los guardias cumpliendo y el ministerio no", denuncia la asociación.

La AEGC señala que estas situaciones son evitables "si se actúa con previsión" y denuncia que "no es lógico que todos los años tengamos que exigir a la Dirección General que se dote a todos los guardias de equipación de abrigo".