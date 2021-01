Nuevo paso atrás en Aragón. Las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como las localidades de Ejea de los Caballeros, Calatayud, Utebo, Tarazona, Cuarte de Huerva y Alcañiz quedarán confinadas perimetralmente a partir del sábado. Estos confinamientos afectarán a 860.000 personas. Es decir, dos de cada tres aragoneses tendrán su movilidad limitada.

Además, el toque de queda se adelanta a las 22.00 horas y las actividades comerciales y no esenciales deberán cerrar a las 18.00 horas de viernes a domingo, mientras que de lunes a jueves se mantiene el horario de las 20.00 horas. Por otro lado, las reuniones solo serán de cuatro personas, salvo en convivientes.

Así lo ha comunicado este viernes la consejera de Sanidad, Sira Repollés. La aplicación de medidas más restrictivas, que se extenderá hasta el 15 de febrero, ya se intuía el jueves después de que la comunidad alcanzara los 907 casos de covid en solo 24 horas y el viernes haya sumado 838. Estas cifras, que sitúan a Aragón en niveles de hace dos meses, se producen en una semana muy negativa donde también los ingresos han crecido y la tasa de positividad ha llegado hoy por encima del 21%. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes es ahora de 329 casos, más del doble que lo que había el 1 de enero, que era de 148. "En 15 días se ha duplicado. Son unas cifras elevadísimas", ha dicho Repollés.

El confinamiento domiciliario, de momento, no se plantea en Aragón. "Creemos que con nuestros recursos y decretos nos dan opción de manejar las medidas sin solicitar un confinamiento domiciliario, que en cualquier caso es una competencia que no es de las comunidades", ha dicho la consejera. Lo que está claro es que los contagios están extendidos en todo Aragón. "El escenario es de un escenario de ascenso generalizado. La única particularidad es que, aunque los contagios afectan a todas las franjas, el compromiso del sistema sanitario es moderado. Sin ninguna duda, con esta subida de casos la transmisión acabará teniendo repercusión en los ingresos y no podemos asumir riesgos y esperar a que esto suceda", ha señalado Repollés. "No sabemos cuándo va a llegar el pico, pero las próximas semanas serán complicadas", ha dicho la consejera.

Controles de aforo

Repollés ha apuntado que se van a "intensificar" los controles de aforos, sobre todo, en las grandes superficies de viernes a domingo, cuya actividad deberá cerrar a las 18.00 horas. El aforo de centros comerciales será del 26%. "Serán controles objetivos y exhaustivos mediante un contaje ya sea personal o automático de entradas y salidas", ha explicado la consejera. "Creemos que de viernes a domingo es cuando más se intensifican los contagios en actividades de cultura o comercios, mientras que pensamos que de lunes a jueves sería inadecuado aplicarlas sobre las actividades. En cualquier caso, si las medidas no dan los resultados esperados plantearemos ampliar los horarios a toda la semana", ha dicho.