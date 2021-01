El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, defiende la gestión económica de Donald Trump durante su mandato en la Casa Blanca, más allá de su "personalidad". Y cree que así se lo han reconocido los estadounidenses en las urnas, aumentando el número de votos respecto a hace cuatro años.

"No le quiero como un cuñado para tener en la fiesta de Navidad, no me gustaría para una hermana mía, pero como presidente de Estados Unidos parece que los americanos están razonablemente satisfechos con él porque le han votado más", sostiene en una entrevista con Europa Press.

En este contexto, Espinosa de los Monteros califica de "incidente absolutamente impresentable" el asalto al Capitolio de la pasada semana, pero rechaza que se pueda atribuir la responsabilidad a Trump. "Yo creo que la responsabilidad es de quienes han acudido ahí", defiende.

Sí que reconoce que "quizá" el aún presidente de Estados Unidos fue "imprudente" al convocarles frente al Capitolio sin "dirigirles hacia ninguna idea en su discurso". A su juicio, Trump "no les dio ninguna idea clara de que quería de ellos" y, finalmente, "ellos y algunos otros" cometieron el asalto "completamente impresentable y completamente inaceptable". En cualquier caso, cree que "la izquierda mediática y política" está aprovechando este episodio para "hacer leña del árbol caído" atacando a Trump, tanto a través de redes sociales como con el impeachment impulsado contra él.

"¿Por qué? Porque saben que es el presidente republicano más popular de la historia, es el más votado de la historia y ha obtenido en estas elecciones un incremento de votos muy sustancial", analiza el portavoz parlamentario de Vox antes de asegurar que este aumento de apoyos ha sido "especialmente notable" entre "minorías afroamericanas, mujeres, latinos, hispanos, gente humilde o con menor formación", aquellos segmentos que son "los que precisamente más han prosperado en la era Trump".

Espinosa de los Monteros también destaca entre los éxitos de Trump haber recuperado parte de la industria norteamericana, la vuelta de fondos al país o un crecimiento económico y de empleo inédito en "muchos años", todo pese a la crisis generada por el coronavirus. "Los resultados de su gestión, los resultados económicos, han sido muy notables", resume.

A favor de regular las redes

El dirigente de Vox cree que el caso de Trump también abre otra reflexión respecto a las redes sociales, después de que le hayan sido anuladas las cuentas en Twitter, Facebook o Instagram. "Si se quitan al presidente de Estados Unidos pero no se quitan, por ejemplo, a (Nicolás) Maduro, ahí hay mucho que explicar", apunta.

Espinosa de los Monteros reconoce ser "poco partidario" de la legislación, pero cree que las redes sociales deberían regularse una vez comprobado están ocupando un sitio que tenían los medios de comunicación tradicionales, que sí están regulados en muchos países.

Para ello pone como ejemplo unas palabras del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, diciendo que los americanos ahora tenían que "apoyar al nuevo presidente electo y unirse en torno a él". "¿Por qué el presidente de Facebook tiene que decir a los americanos lo que tienen que hacer? --pregunta--. Nadie debería tener que decir a los americanos qué hacer, pero mucho menos una persona que no ha sido elegida por nadie y no es representante de nadie".