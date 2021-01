La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha considerado este lunes que será en el próximo Consejo Interterritorial de Salud cuando las comunidades autónomas puedan adoptar la decisión de ampliar el toque de queda pero sería "una decisión de consenso", no unilateral.

En una entrevista en Onda Cero y preguntada por el recurso presentado por el Gobierno ante el Supremo por la decisión de la Junta de Castilla y León de ampliar el toque de queda a las 20:00 horas, la ministra ha insistido en que el principio de legalidad y el Estado de Derecho "atañe a todos. En eso no hay ninguna duda" si bien ha admitido que hay "un espacio para la política".

Darias ha insistido en la "efectividad" de las medidas adoptadas hasta ahora en el seno del Consejo Interterritorial que, ha recordado, no tienen una consecuencia inmediata, "precisan de 10 ó 14 días para que desplieguen todo su efecto".

Sobre el objetivo del Gobierno de situar la incidencia acumulada a los 14 días en 25 casos por cien mil habitantes y los datos de Extremadura que ya supera los 1.000, la ministra ha reiterado en que hace falta un tiempo para que las medidas surtan su efecto.

Darias ha comentado que la incidencia no es homogénea y ha citado a Canarias, con la más baja del país, que, sin embargo, ha anticipado medidas para prevenir el crecimiento de la curva.

La ministra también se ha referido a la vacunación como un "horizonte de esperanza" y ha recordado que está próxima la supervisión por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de la AstraZeneca Oxford "y la de Janssen está ahí".

Por otra parte y a la pregunta de si al igual que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, siente que la presión de "los poderosos" sobre el Gobierno es enorme como ayer reveló en una entrevista en La Sexta, Darias ha comentado que en los muchos años que lleva en política, desde la oposición y en el Gobierno, nunca ha sufrido una presión "y tampoco la he permitido".

"Yo no me siento presionada, me siento tremendamente responsable y orgullosa de pertenecer al Gobierno de España en este momento", ha dicho.