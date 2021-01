Sanidad ha notificado 44.357 nuevos positivos de covid desde el miércoles, que elevan los contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 2.456.675 y provocan un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta los 795,65 casos por cada 100.000 habitantes, 59 puntos más que ayer, lo que triplica el nivel de riesgo extremo.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, se han contabilizado 404 fallecidos desde el miércoles, con lo que la cifra de muertos desde marzo asciende ya a los 55.041, de ellos 1.146 en los últimos siete días.

También continúa al alza la presión hospitalaria, con un 20,8 por ciento de las camas ocupadas por enfermos de covid - un punto más-, con 26.542 ingresados (1.314 pacientes más en las últimas 24 horas). De ellos, 3.734 están en cuidados intensivos, con una ocupación del por ciento del total de estas unidades.

Con estos datos, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho en rueda de prensa que la incidencia sigue creciendo pero con aumentos cada vez más pequeños, lo que implica una "inflexión" que podría haberse iniciado el pasado fin de semana o el lunes.

Además, ha advertido de que el descenso de la presión hospitalaria, que ha calificado como "muy alta", no se verá "hasta mediados de la semana que viene, si no más tarde".

"Una de cada tres ucis están ocupadas por pacientes de covid y en algunas comunidades ese porcentaje es de una de cada dos", según Simón.

En este sentido, los datos facilitados por las comunidades indican que la mayor presión asistencial en las ucis se da en La Rioja, con el 60 % (51,6 ayer); seguida de la Comunidad Valenciana, con un 57,50 % (55,3); Cataluña, con el 47,6 % (47,2); Melilla, con 47 % (52,9); Castilla-La Mancha, con el 46,4 %; Madrid, con el 46 % (44,2), y Baleares, con el 43,2 % (43,9).

Por comunidades, Extremadura continúa siendo la región con la incidencia acumulada más elevada, con 1.464 casos por cada 100.000 habitantes, 39 más que el miércoles.

Además, superan los 1.000 casos también Murcia, con 1.286; Comunidad Valenciana, con 1.166; Castilla y León, con 1.142; Castilla-La Mancha, con 1.140 y La Rioja, con 1.134. Por encima de la media también se encuentra Madrid, con 875.

Simón también ha destacado la gran capacidad de detección de contagios de España, "una de las mayores de Europa", con 1.414.101 pruebas entre la semana del 11 al de enero, lo que supone una tasa de 3.007 por cada 100.000 habitantes.

A juicio del experto, estas cifras ponen de manifiesto que "estamos cerca de nuestra máxima capacidad de detección".

Situación de la hostelería

Además, Simón ha insistido en que cerrar el interior de los bares es una de las medidas más eficaces para frenar la transmisión del coronavirus, señalando que "nadie va a un bar a estar solo".

"Es una medida controvertida y que no es fácil de tomar, pero lo cierto es que en las comunidades autónomas que han optado por el cierre de la hostelería correlacionan muy bien el momento del cierre con descensos importantes y sostenidos de la incidencia, algo que no sucede tan claramente con otras medidas tomadas en periodos diferentes", ha detallado.

A su juicio, el debate no debe ser tanto si cerrar o no la hostelería o las discotecas, sino no crear situaciones de riesgo de transmisión, las cuales se pueden evitar si cada una de las personas aplican las medidas necesarias para frenar la expansión del virus.

"Cuando se está en el interior de un bar la gente no está sola en una esquina, sino que está con amigos e, incluso aunque se permita un 30 por ciento del aforo esto sólo se podría garantizar si todo el mundo estuviera separado en una esquina. Por tanto, no es el hecho de abrir o no un bar, sino de saber que incitan a situaciones de riesgo", ha zanjado.

Vacunas administradas

El número de personas en España con al menos una primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 se ha situado este jueves en 1.103.301 el 82 por ciento de las dosis recibidas, y en el último día se ha inoculado a 77.364 ciudadanos, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Hasta hoy, además, hay 49.056 personas que cuentan ya con la pauta completa -dos dosis- de la vacuna, lo que supone el 4,45 por ciento de las dosis administradas.

De las dosis administradas, 1.087.145 son de la vacuna de Pfizer -que ha entregado un total de 1.310.400- y se han inoculado 16.156 de las 35.700 vacunas entregadas por la empresa Moderna.

La comunidad con un mayor porcentaje de vacunas administradas sobre las recibidas es Canarias, con el 95,8 por ciento, seguida de Cantabria con el 94,6 por ciento; Comunidad Valenciana (90,6%), Galicia (90,4%) y Aragón (89,9%).

Les siguen Asturias (88,1%), Murcia (87,9%), Castilla y León (85,8%) y Castilla-La Mancha (84,8%).

Por debajo de la media nacional están Madrid (80,8%), Extremadura (79,6%), Baleares (78,1%), Cataluña (77,4%), Andalucía (77,2%), Navarra (74,6%), La Rioja 72,6%, Ceuta (79,9%), Melilla (68,8%) y País Vasco (64,2%).

Por número de dosis administradas encabeza las vacunaciones Andalucía con 194.101, seguida de Cataluña (168.054) y Madrid (142.765).

La comunidad que tiene más ciudadanos con la vacuna completa es Andalucía, con 15.193 personas que ya han recibido las dos dosis. Le siguen Asturias (5.664), Castilla y León (5.296) y Galicia (3.681).