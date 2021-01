El Gobierno está sufriendo este jueves para aprobar el real decreto con medidas que permitan agilizar la llegada de los fondos europeos a España. Socialistas y morados no han conseguido el apoyo de algunos de sus socios, entre ellos ERC. Ni siquiera, el anuncio de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, de tramitar el real decreto como proyecto de ley, lo que permitiría incluir enmiendas de los grupos parlamentarios, ha hecho cambiar de idea a los republicanos catalanes. Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos han encontrado un aliado inesperado: Vox. La formación de Santiago Abascal se abstendrá en la votación, permitiendo que el real decreto reciba el visto bueno del Congreso.

Ante el miedo de perder la votación -sería la segunda vez en toda la legislatura- por el 'no' de PP, Vox, Cs, ERC, Junts, PDeCAT, UPN, la CUP y Foro Asturias, Calvo ha insistido en varias ocasiones en que las medidas recogidas en el real decreto tienen como objetivo "poder ejecutar y hacer realidad los fondos" que se pactaron en la Unión Europea y que suponen más de 170.000 millones de euros para España. Según ha explicado, hay que "tener los instrumentos necesarios" y "dotar al país para estar en las condiciones idóneas" para gestionar estas ayudas. Como incentivo final, la vicepresidenta ha abierto la puerta a tramitarlo como proyecto de ley para que las formaciones introduzcan los cambios que consideren necesarios.

Aun así, Calvo no ha logrado cambiar de parecer a los socios del Gobierno. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha mostrado tajante al asegurar que se trata de una medida que deja en el olvido a los trabajadores y a las pymes en favor de las grandes multinacionales. "Hay quien se vende antes de que les compren. No se vendan antes de tiempo", le ha esperado a los miembros del Ejecutivo. Además, ha afeado que se centralice la decisión del reparto de los fondos. Sin el apoyo de los republicanos la votación estaba condenada al fracaso.

Alianza extraña

La sorpresa ha llegado cuando Vox ha anunciado que se abstendrá en la convalidación del real decreto y que apoyará su tramitación como proyecto de ley. Este giro de guion permitirá a los partidos del Gobierno salvar la votación que tendrá lugar esta tarde. "Hemos decidido abstenernos porque nos parece lo más sensato teniendo en cuenta lo importante y lo urgente que es que estos fondos lleguen a los españoles con independencia del color del Gobierno que lo esté gestionando", ha explicado el portavoz parlamentario ultra, Iván Espinosa de los Monteros. El dirigente de extrema derecha ha asegurado que este cambio de parecer no se ha debido a ninguna negociación con el PSOE: "No ha habido conversación alguna, no la ha habido en dos años y no ha habido ahora".

Tras conocerse la posición del partido ultra, Calvo ha aplaudido a aquellas formaciones que van a permitir poner en marcha las medidas que servirán para agilizar la recepción de los fondos europeos y ha cargado contra el PP PP por su "inenarrable e incomprensible" posición. Según ha dicho, el 'no' de los conservadores ejemplifica la "antipolítica" y la "anticapacidad" de buscar el bien común. La respuesta de los populares ha llegado por parte de su secretario general, Teodoro García Egea, que ha apuntado que el Gobierno se ha salvado gracias a EH Bildu y a Vox. "Luego vendrán con mociones de censura, pero Vox es un salvavidas para Sánchez", ha afirmado en Twitter.

Los apoyos

Además de la abstención de Vox, PSOE y Unidas Podemos han cosechado el apoyo del PNV, de EH Bildu, de Más País, de Compromís, el PRC, Coalición Canaria y Teruel Existe. Con el líder de Más País, Íñigo Errejón, han pactado la creación de un fondo de 50 millones para reducir la jornada laboral a cambio de su voto favorable.