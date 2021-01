Salvador Illa: "En mi gobierno no habrá independentistas"

-¿Por qué usted es mejor candidato que Miquel Iceta?

-No lo sé. Mis compañeros me pidieron que encabezara la candidatura, me lo pensé y lo hice.

-¿Se ve como el revulsivo que necesitaba el PSC para volver a gobernar?

-Yo lo que veo es que nuestra candidatura es la que necesita Cataluña en este momento. Cataluña necesita pasar página a 10 años perdidos, que nos llevan a la decadencia. Lo que hay que hacer es reencontrarnos. Estamos recibiendo apoyos importantes de gente que probablemente nos votará solo esta vez. La pandemia nos ha llegado en el peor momento, en el punto final de 10 años de decadencia. Y eso obliga a un cambio de rumbo, a centrarnos en lo que importa a la gente, en la salud, en la reactivación de la economía, en los derechos sociales. En hacer un Govern que gobierne, no que bloquee.

-¿Estaría dispuesto a presidir un Govern donde también estén representantes independentistas?

-No comulgo con un Govern que tenga por objetivo la independencia. En mi Govern no habrá gente que tenga por objetivo la independencia de Cataluña.

-Su fórmula de Govern preferida es un pacto con los 'comuns'. Pero no suman, según todas las encuestas.

-Con formaciones que tengan como objetivo la independencia no me veo colaborando. Al final tenemos que esperar a que la gente se pronuncie. Lo que digo es que en España hay una fórmula que está funcionando y tampoco tiene mayoría. Y aquí es la fórmula que veo con más simpatía, y no la descarto.

-¿Estaría dispuesto a aceptar votos, aunque fueran gratis, de Cs, PP o incluso de Vox, para acceder a la presidencia?

-Algunos de esos me querían meter en la cárcel.

-Vox, sí. ¿Y el resto?

-Lo que no haré es, si gano las elecciones, no optar a formar gobierno, como hicieron otros que en algún momento quizás despertaron esperanzas para alguna gente de cataluña. Pero se fueron. Yo vuelvo, para ganar las elecciones y para formar gobierno.

-Más allá de su talante amable, ¿cuál es su receta para superar el conflicto político catalán?

-Hemos estado centrados en lo que no era importante, hemos dividido a la sociedad catalana, nos hemos empobrecido. En lugar de fomentar la división tenemos que fomentar el reencuentro. Y eso se hace dialogando. El presidente del Gobierno de España está practicando ese diálogo, pero necesita aquí a alguien que se ponga manos a la obra.

-¿Serían apropiadas la vía del indulto o de la reforma del delito de sedición para cerrar esta etapa de división? ¿Cuál prefiere usted?

-La reforma del código penal es un compromiso del presidente del Gobierno. Y respecto a la otra cuestión, nadie debe tener privilegios pero tampoco perjuicios. Estas personas tienen derecho a que se tramite el indulto, y estaremos a lo que resulte de ese proceso.

-¿Qué le parece que los presos independentistas puedan hacer campaña?

-Lo que diga la justicia. No tengo nada más ni nada menos que decir.

-En materia económica usted ha anunciado que Maurici Lucena sería su vicepresidente económico. Pero ¿tiene alguna medida estrella para luchar contra una caída del PIB tan profunda?

-Crearemos un consorcio de reindustrialización de cataluña que pueda liderar todo lo que respecta a los fondos europeos seleccionando proyectos con suficiente masa crítica para transformar sectores como la automoción, el agroalimentario, la salud. Hoy podríamos tener en Barcelona la sede de la Agencia Europea del Medicamento, la más relevante en estos momentos, la que decide si autoriza las vacunas. No está en Barcelona por errores propios: nadie va a esperar que nosotros generemos un marco de estabilidad. Eso no nos puede volver a pasar.

-¿Cree que los ciudadanos entienden que se aplazaran las elecciones gallegas y las vascas y no las catalanas?

Creo que sí, porque se convocaron cuando no había un decreto de estado de alarma, ni un confinamiento generalizado. Y además, porque quien las convocó lo hizo ejerciendo las facultades que le correspondían, y a la hora de aplazarlas llegó a un consenso con todas las formaciones. Nada de esto ha pasado en cataluña.

-A usted le critican que deje el Ministerio en plena tercera ola.

-Yo no he entrado en confrontación mientras era ministro de Sanidad, y mantendré esa posición. Puedo decir que es una decisión meditada, y que el trabajo que yo he hecho en el ministerio es de equipo. Y ya dije en mi despedida que no tengo ninguna duda de que a este virus lo derrotaremos.

-¿Cuándo lo derrotaremos? ¿Mantiene, tras los problemas de distribución, que el 70% de españoles estará inmunizado en verano?

Hay que tener mirada larga. Había gente que decía que era imposible que hubiera vacuna antes de final de año, que yo estaba engañando cuando lo decía, y llegaron a toda Europa el 27 de diciembre. Y yo digo ahora que el objetivo no en España, sino en toda Europa, es que en verano tengamos a un 70% de gente vacunada. Puede ser que esto no se cumpla: si por razones de fuerza mayor no se pueden fabricar las vacunas porque hay incidentes en las fábricas... Pero tal y como está previsto, tendremos un 70% de gente vacunada en verano.