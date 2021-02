El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha expresado este domingo su apoyo a ERC en las elecciones del 14 de febrero y ha sostenido que el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, pactará con los partidos contrarios a la independencia si suman en las elecciones del 14 de febrero: "Si nosotros no vamos, ellos vienen".

"Si ellos pueden sumar, sumarán. No tengáis ninguna duda. Si Illa puede sumar todos los votos, formará gobierno. Para ellos el objetivo por encima de todo es impedir que sigáis caminando hacia la república", ha advertido en el acto central de campaña de ERC en el Centre Cultural de la Mercè de Girona.

Otegi ha afirmado que en el País Vasco ya tienen "experiencia" de alianzas entre socialistas y la derecha, por lo que ha reclamado a los catalanes ir a las urnas para que no se dé esta posible suma.

También ha alertado del ascenso de Vox, a los que ha definido como "los mismos que fusilaron a Companys y ahora vienen a repetir la vieja historia del autoritarismo y de represión", pero ha asegurado que el independentismo sigue vivo para enfrentarse a ellos.

"Los que estamos aquí somos nosotros después de 40 años de dictadura y después de haber perdido una guerra. Pasasteis pero aquí estamos otra vez, con nuestra bandera, nuestras reivindicaciones y nuestros proyectos políticos. Y esa es vuestra derrota", ha concluido.

"La más grande de las victorias"

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha llamado este domingo a la ciudadanía a llenar las urnas el 14 de febrero para lograr una victoria de ERC que sirva para avanzar hacia "la más grande de las victorias".

"Llenad las urnas de dignidad y libertad con las papeletas de ERC. Que llenéis las urnas con república, amnistía, con amnistía, que llenéis las urnas con autodeterminación y que hagáis posible aquella victoria que nos tiene que llevar a la más grande de las victorias", ha dicho en el acto central de campaña en el Centre Cultural de la Mercè de Girona.

Ha afirmado que ERC no se ha rendido nunca ante la adversidad y por eso reclama a la ciudadanía que les dé la oportunidad de gobernar: "Haced todo lo posible para ir a votar el 14 de febrero, para ir a llenar las urnas de democracia, de libertad, de dignidad y de república. No nos dejéis solos. Nosotros no lo hemos hecho nunca, nunca os hemos dejado solos, ni tan siquiera cerrados dentro de una cárcel".