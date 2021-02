El responsable de Justicia del PP y consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha explicado este miércoles que el PP autorizó al abogado Jesús Santos a reunirse con un enviado de Luis Bárcenas en 2017, pero ha recalcado que la actual dirección no tuvo conocimiento de esos encuentros.

López se ha pronunciado sobre esas reuniones en declaraciones a los medios de comunicación recibe el reconocimiento de la Unión Nacional de Directivos de Policía Local (Unijepol) por la gestión de la pandemia realizada por el Gobierno regional en el ámbito de la seguridad y las emergencias.

El dirigente del PP ha explicado que su única relación con lo ocurrido fue haber puesto en contacto a dos personas con las que él tenía una relación en 2017, año en el que no tenía ninguna relación de ningún tipo con el PP.

A partir de ese momento, según le han explicado ahora Santos -abogado "externo" del PP- y el abogado interno del partido, el primero solicitó permiso a la asesoría jurídica y recibió visto bueno "para que mantuvieran esos contactos con la condición clara de que no podía llegar a ningún tipo de acuerdo con el intermediario del señor Bárcenas".

Según López, Santos se comprometió a dar cuenta del contenido de esas reuniones "si se producía algo de relevancia especial", algo que no ocurrió "porque no tuvo necesidad de dar conocimiento a la asesoría jurídica de nada".

El dirigente del PP ha subrayado que esos encuentros se produjeron en 2017 y que el actual equipo de Pablo Casado.

En cuanto a su papel, López ha asegurado que no se plantea dimitir por haber puesto en contacto a dos personas. "Creo que siempre he dado muestras de que sé asumir responsabilidades. Cuando he hecho algo que ameritaba una dimisión, lo hice. En estos momentos es que ni me lo planteo", ha zanjado.