El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha considerado imposible un acuerdo postelectoral con el PSC porque asegura que ERC es el partido más antifascista de Cataluña y cree que el candidato de PSC, Salvador Illa, aceptaría "los votos de Vox y de la extrema derecha para intentar ser presidente" de la Generalitat.

En una entrevista de Europa Press, se ha mostrado convencido de que ERC ganará el 14-F y pide "a todas las fuerzas independentistas y comprometidas con la autodeterminación y la amnistía que dejen de vetarse las unas a las otras, se pongan a trabajar para el servicio de los ciudadanos" y permitan que el candidato de ERC, Pere Aragonès, lidere un Govern de izquierdas e independentista.

No ve posibilidad a un acuerdo con los socialistas tras las elecciones porque el PSC y ERC son "totalmente incompatibles, y no hay dos partidos más antagónicos en Cataluña que ERC y el PSC".

"Somos antagónicos porque nosotros defendemos el proyecto de una república y ellos representan la defensa de una monarquía corrupta y decadente. Nosotros defendemos el derecho a decidir su futuro a través del voto y el PSC se ha manifestado al lado de la extrema derecha, en contra de que los ciudadanos puedan defender su futuro a través de su voto", ha argumentado.

El líder republicano ha hecho referencia al posible apoyo de Vox en una eventual investidura de Illa, después de que el candidato socialista haya dicho que se someterá a un pleno de investidura si gana, tenga o no un acuerdo para formar Govern, y tras asegurar que no aceptará el respaldo del partido de Abascal "ni por activa ni por pasiva ni por perifrástica".

Durante la campaña, Illa se ha abierto a hablar con todos los grupos si vence en los comicios excepto con los que han anunciado su voluntad de meterle "en la cárcel", en referencia a la formación de Santiago Abascal, que pide prisión para él por la gestión de la pandemia y por no cesar al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como Vox exige.

Junqueras se ha sentido interpelado por su propia situación de preso condenado por el 1-O: "Esto se lo dice alguien al que le han pedido tropecientos años de prisión. ¿Qué me están contando?".

"Él no puede pactar porque le piden prisión, pero puede aceptar sus votos, y esto me lo dice a mí, que estoy en la cárcel porque entre otras cosas Vox me pedía 75 año de prisión. ¡Por el amor de Dios! Seamos serios: ¿Qué lección nos quieren dar? ¿A nosotros nos quieren dar lecciones sobre esto? ¿En serio?" ha clamado.

Y ha añadido: "Nosotros, que estamos en la cárcel y que llevamos más tiempo en la cárcel con un Gobierno del PSOE que con uno del PP, ¿a nosotros nos tiene que dar lecciones, cuando han dicho que controlan la Fiscalía? ¿Cuando pactan el Consejo General del Poder Judicial con un partido en que uno de sus máximos representantes en el Senado dice que controlan el Supremo por la puerta de atrás?".

Mesa de diálogo

Pese a todo, ha defendido la participación de ERC en la mesa de diálogo con el Gobierno central, y con el proyecto de ERC de construir una república dirigiéndose a la sociedad catalana y a la comunidad internacional: "Para hacerlo de forma útil y efectiva, ERC nunca abandonará la bandera del diálogo".

Preguntado por si valora que los socialistas aceptaran sentarse al otro lado de la mesa, ha respondido que "si no se diferenciasen ni siquiera en esto de Vox, del PP, de la extrema derecha y de la derecha extrema, no se diferenciarían en nada".

Indultos

Junqueras ha recordado que una de las cosas que los republicanos llevan a esa mesa de negociación es la amnistía de los presos del 1-O y preguntado por si cree que un eventual indulto podría ser solución política, ha replicado que su apuesta es la amnistía y que es competencia del Gobierno central aplicar o no esos indultos.

"No depende de mí. Esto depende del Gobierno del Estado. Si lo quiere aplicar, que lo aplique cuando quiera. Que hagan lo que crean oportuno. Si no lo han hecho hasta ahora, es que no lo han querido hacer. Y si un día lo quieren hacer pues que lo hagan", ha zanjado.