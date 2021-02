Unidas Podemos asegura haber apreciado una "actitud prepotente" en el PSOE, a raíz de la Ley de Igualdad de Trato y el debate sobre la Ley, y les preocupa cómo puede afectar esa tensión a la gobernabilidad y al proyecto progresista que tiene la coalición.

Así lo ha indicado el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, Txema Guijarro, quien en declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, ha admitido que estos dos asuntos han generado un "nivel de confrontación" entre los socios al que "no se había llegado hasta el momento".

En este sentido, Guijarro ha apuntado a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, como uno de los factores que ha aumentado esa tensión. "Fíjese que si le costó, que cualquiera diría que no lo ha asumido", ha subrayado al ser preguntado si un foco de esa discrepancia fue la reticencia de Calvo a dejarles esas competencias.

"Yo creo que, en fin, hemos llegado a un nivel de confrontación que creo que es cierto que no se había llegado hasta el momento y nos preocupa mucho, digamos, una cierta actitud prepotente que estamos viendo en determinadas ocasiones por parte de nuestros socios. Esto sí que nos preocupa y, en fin, por lo que pueda afectar a la gobernabilidad del país y al propio proyecto progresista que queremos empujar entre los dos", ha subrayado el parlamentario de Unidas Podemos cuestionado sobre si sus socios habían traspasado "líneas rojas" marcadas en la coalición.

'Ley Zerolo'

También ha explicado que se abstuvieron en la toma en consideración de la Ley de Igualdad de Trato impulsada por el PSOE al no poder suscribir un texto de esas características, que no fue consensuado con Unidas Podemos. De hecho, ha insistido en que tienen protocolos pactados de funcionamiento entre ambas formaciones que, en este caso concreto, no se han cumplido.

Sin embargo, ha negado que su grupo parlamentario maniobrara en contra de esta ley. "Decir que intentamos tumbarla es faltar abiertamente a la verdad", ha espetado para retar a dirigentes socialistas, a los que responsabiliza de esa filtración, que aporten alguna prueba o indicio respecto a "acusaciones tan graves". Y es que, en definitiva, Guijarro ha opinado que lo ocurrido revela "sencillamente una especie de pique infantil".

Sí ha reconocido que este choque pone de manifiesto que "hay diferencias serias entre ambos espacios políticos en la gestión de temas de igualdad". A continuación, ha reconocido que el "mundo del feminismo vinculado al PSOE" ha tenido un papel protagonista importante en el avance de derechos fundamentales.

Pero dicho esto "no tiene sentido" que ahora traten de asumir "un monopolio de la verdad" y la "bandera del feminismo", cuando es un asunto que concierne al conjunto de la sociedad y "todos deben colaborar". "No hay que jugar a esto, a que el Scattergories es mío y si no, me lo llevo", ha ironizado con un famoso anuncio de este juego de mesa.

Sin riesgo de ruptura

Pese a todo, Guijarro cree que no hay riesgo de ruptura de la coalición, pues confía en que su utilidad para una mayoría ciudadana es "garantía" de que habrá gobierno y seguirá "fuerte", aunque a continuación ha advertido de que desviarse de ese camino marcado (el acuerdo de coalición) lo "debilitará".

Por tanto, ha instado al PSOE a que si no se siente cómodo con los protocolo pautados, lo mejor es sentarse a hablar y revisarlos, pero no incumplirlos de forma "unilateral".

En cuanto a su proposición de ley para derogar los delitos de opinión, el secretario general del grupo confederal ha subrayado que han esperado a Justicia "meses" y que registraron su iniciativa tras tener el acuerdo definitivo con el Ministerio. Por tanto, "empujarán" para que sea aprobado porque el hecho de que un rapero, en alusión a Pablo Hasél, esté en la cárcel indica que llegan "tarde".

Cuestionado sobre si hay cansancio en el PSOE con Unidas Podemos, Guijarro ha dicho que "habrá que preguntarles a ellos" pero ha aclarado que todos están aprendiendo en España la cultura de coalición dentro del Gobierno estatal, en el que se producen debates que antes se limitaban al Congreso o Senado.

En esta línea, ha indicado que los debates dentro del Ejecutivo son normales en otros países europeos y que sus planteamientos pivotan en "asegurar que el pacto de gobierno se cumple".

Los disturbios

Sobre los disturbios en las protestas contra el ingreso en prisión de Hasél, el diputado de Unidas Podemos ha señalado que los actos violentos no representan a la mayoría de las personas que se han manifestado pacíficamente.

No obstante, ha detallado que el debate no debe estar en si "los manifestantes lo hacen bien o mal" sino "por qué se manifiestan", dado que hay "indignación" ante una "anomalía democrática" sobre la situación de la libertad de expresión, uno de los "pilares" de la sociedad y que cuestiona "directamente la calidad democrática del país".

Finalmente y en lo relativo a la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), espera que se pueda llegar a un acuerdo para acabar con esta "anormalidad democrática" que supone el bloqueo en el relevo de representantes del órgano de gobierno de los jueces. En este sentido, Guijarro ha dejado claro que van a estar en esa negociación.