El Ejecutivo rechaza los vetos del PP en la renovación del Poder Judicial

La ministra negaba indirectamente así las informaciones facilitadas desde el PP, que afirmaban que los socialistas habían aceptado su veto a Podemos y también que en el CGPJ no haya vocales a propuesta de la formación morada. No en vano, los de Pablo Casado exigen desde el verano que los morados no tenga nombres en el CGPJ, lo que se traduce en el veto de magistrados cercanos a la formación como Victoria Rosell o el progresista José Ricardo de Prada, que juzgó la primera época de la Gürtel.

En este sentido, preguntada sobre estos nombres, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra se limitó ayer a señalar que siempre han sido «muy claros» en la renovación de los órganos institucionales «con plenas garantías para que esté garantizada la independencia del Poder Judicial».

Mientras, pese a las afirmaciones populares, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, avisó de que los vetos -a Unidas Podemos- son inaceptables. «Algunos tienen la ensoñación de que se puede volver al modelo del bipartidismo en el sistema de elección del CGPJ. Eso no va a ocurrir», remarcó el dirigente morado.

De momento, ayer el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se vio obligado a incluir en el orden del día del Pleno de mañana los ocho nombramientos de cargos judiciales que decidió paralizar ante la posibilidad de un inminente acuerdo para su renovación después de que ocho vocales solicitaran por escrito el pasado martes su debate.