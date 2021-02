El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha retirado, con el apoyo de la mayoría de sus vocales, el punto de su orden del día sobre la designación de ocho vacantes en varios tribunales --entre ellos, tres en el Supremo--, en espera de que pueda alcanzarse un inminente acuerdo parlamentario para renovar el órgano, en funciones desde diciembre de 2018.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la institución, que recuerdan que los nombramientos fueron incluidos por el presidente Carlos Lesmes a petición de ocho de los vocales después de que éste decidieran no incluir la designación de las vacantes el pasado lunes.

Par algunos vocales se trata de la última oportunidad de realizar nombramientos antes de que el próximo 11 de marzo se apruebe en las Cortes la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, que limita esta capacidad a los Consejos que se encuentren en funciones, como es el actual.

Los ochos vocales que realizaron la propuesta de pertenecen tanto al bloque progresista como al conservador. Se trata de José María Macías, Vicente Guilarte, José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez-Tristán, Roser Bach, Enrique Lucas y María Victoria Cinto y conforman el grupo de los que vienen apoyando las designaciones en los últimos meses, todas ellas aprobadas con un amplio consenso.

Todos los nombramientos de cargos judiciales que se han aprobado durante el tiempo que el CGPJ lleva en funciones se han realizado con el voto a favor de la mayoría de los vocales, algo que esta vez podría no darse.

Los cargos en cuestión son los siguientes: dos nuevos magistrados de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo --vacantes por la jubilación de sus dos titulares-- y otro en la Sala de lo Social del alto tribunal. También pretendían nombrar a los presidente de los tribunales superiores de Justicia de Canarias y País Vascos y de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, además de un magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Unidas Podemos dice que participará

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha recalcado que es "obvio" que la formación morada "va a participar en la renovación" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), igual que ha participado en la renovación del Consejo de Administración de RTVE. En rueda de prensa y sin desvelar cuál será el acuerdo final, Echenique ha puntualizado que "lo que tiene que ocurrir al final y revelarse en el acuerdo final es que no habrá vetos y esto lo ha dicho el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos".

Tras apuntar que los detalles de la negociación entre el PSOE y el PP "van cambiando según pasan las horas" por lo que "es prudente no desvelar puntos intermedios que luego no pueden formar parte del acuerdo final", Echenique ha recalcado que cree que no habrá vetos". "No tengo los detalles del minuto y resultado pero sí sé que en el acuerdo final no puede haber vetos como ha dicho Ábalos y no sería de recibo. Si Unidas Podemos va a estar o no, es evidente que sí", ha insistido.

Sobre los supuestos vetos a los candidatos de Unidas Podemos ha hablado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien ha dado por hecho que el suyo es uno de los nombres vetados y lo ha vinculado con su lucha contra la corrupción. En un tuit, Rosell -cuyo nombre fue excluido en la negociación que se frustró en 2018- ha preguntado qué tienen en común ella y el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, otro de los supuestos vetados. "A quién “veta” el PP? ¿Qué tenemos en común De Prada y yo? -¿Progresistas? -¿Justicia con enfoque de DDHH y feminismo?(redundancia) - ¿O la sentencia de Gürtel y la verdad (judicial) sobre el ex ministro Soria y el juez Alba?. Cumplir el deber contra la corrupción se paga".