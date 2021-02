El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha anunciado este jueves que su grupo no va a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno regional de PP y Ciudadanos mientras no se implante "de una forma suficiente y satisfactoria" el llamado "pin parental".

"No cuenten con Vox hasta que no se implemente de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria un mecanismo para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos, lo cual no solo es un derecho de los progenitores, es ante todo su obligación", ha espetado Hernández durante la sesión de control parlamentario al Gobierno.

El portavoz de Vox ha recordado que, después del último pleno, suscribió un documento con el consejero de Educación, Javier Imbroda, para "impulsar en este periodo de sesiones los cambios normativos para informar a los padres y proteger su derecho a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias". "No sé qué es lo que no le gusta de esto a Imbroda", ha criticado, para añadir que "estando aún fresca la tinta de la firma, el consejero y otros miembros de Ciudadanos se han permitido anunciar que iban a incumplir el acuerdo firmado, lo que no es otra cosa que un quebrantamiento de la confianza". Ha asegurado que han obrado en todo momento con "lealtad" y que la Junta ha respondido "faltando al respeto", ante lo que ha pedido "una reflexión".

En su respuesta el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sostenido que el Gobierno "ha cumplido siempre lo firmado y lo ha hecho con el máximo respeto", por lo que ha emplazado a Hernández a "decidir si quiere hacer el juego a la izquierda de los cuarenta años" en Andalucía. "Estamos en mitad de la legislatura y está en su derecho, pero sepa que los ciudadanos responden y saben lo que se hace y lo que no", ha emplazado Moreno a Hernández, a quien ha recordado además que ha soportado "insultos injustos" y "palabras muy gruesas" desde las filas de Vox "sin hacer jamás un reproche".

Ha puesto como ejemplo que se le ha llamado "mamarracho" desde las cuentas de Vox pero ha asegurado "no estar para esto, sino para defender el interés general de los andaluces y trabajar para ellos", un interés general en el que ha opinado que a la formación de Santiago Abascal "le ha ido bien". El presidente andaluz ha señalado que "ser un partido útil es la mejor opción posible y la más inteligente de todas". "Podemos caer en el oportunismo, la confrontación, malograr el cambio político y ya le digo yo que eso probablemente no vaya bien, porque no le vendrá bien a Andalucía y al cambio, sino a estos señores", ha dicho señalando a la bancada de los diputados socialistas.

Moreno ha insistido en que "hay mucho más que se puede trabajar juntos que separados" y ha mostrado su confianza en "retomar la senda de la construcción, además de invitar a Hernández a que "reconsidere" su posición y recordarle que con el documento firmado "se permite que los padres conozcan de primera mano quién es responsable de las actividades que realizan sus hijos".