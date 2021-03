España parece estar quedándose cada vez más sola en una de las decisiones que han marcado en mayor medida el proceso de vacunación en España y parte de Europa: el de no vacunar a los más mayores con el fármaco de AstraZeneca. La decisión de este martes en Francia -que administrará a partir de ahora esta vacuna también a personas mayores de 65 años, además de a las que están por debajo de esa edad, ante los resultados «muy alentadores» del estudio en vida real que se ha hecho en Escocia- se suma a la de otros países como Alemania o Italia, donde se ha decidido dar marcha atrás a sus recomendaciones. Mientras desde Berlín se apunta ahora a que van a cambiar sus directrices para poder administrar el fármaco en los colectivos de mayor edad «muy pronto», Roma ha decidido que su límite -fijado en los mayores de 55 años- no puede mantenerse y también realizará cambios. Y no es el único. Otros territorios como Bélgica también estudian ya si realizar estas modificaciones ante las buenas noticias transmitidas por el estudio escocés.