Una sentencia que ahora obliga a indemnizar a los Franco por Meirás divide a las instituciones

El Gobierno defiende una «victoria democrática», dado que el fallo, que ve «positivo», refrenda lo principal, que el pazo de Meirás es propiedad del Estado y que tanto la donación de 1938 como la escritura de 1941 mediante la que Franco inmatriculó el inmueble a su nombre son nulas. La Xunta asume la decisión del Gobierno de no recurrir mientras que el resto de administraciones codemandantes, Concello de Sada, Diputación y Ayuntamiento de A Coruña, han roto la unidad y recurrirán la resolución al considerar que a nivel social no se entendería el hecho de recuperar el Pazo teniendo que indemnizar a la familia del dictador. Las diferencias, así, no son una cuestión menor. Porque el debate que abre la sentencia abarca tres campos, el estrictamente jurídico, el político y el social. No solo se cuestiona fallo, también el relato histórico de la sentencia.

Los diferentes ángulos

El Gobierno sostiene que la Abogacía del Estado no presentará un recurso «por razones estrictamente jurídicas». Argumenta que la Audiencia Provincial no consideró suficientes las pruebas para acreditar la mala fe y que esta valoración no es posible cuestionarla mediante un recurso de casación. Expertos en Derecho Civil cuestionan esta conclusión y apuntan que el Supremo sí que puede valorar las conclusiones jurídicas que extrae de los hechos considerados probados y algunos, como el catedrático en Derecho Civil José Manuel Busto Lago duda de que «la decisión del Estado de no recurrir sea estratégicamente correcta».

Por otro lado, el debate también se extiende a un punto un íntimamente ligado con la consideración de buena fe de Franco y sus descendientes, en si el Gobierno debe acatar y asumir como válido el relato de la sentencia, que despoja al fallo de primera instancia del componente de justicia histórica y reparación. La Audiencia no ve acreditado que el dictador actuase de mala fe al inscribir el inmueble a su nombre y cuestiona que conociese las irregularidades en su adquisición. Sin embargo, entidades memorialistas e historiadores creen que el Estado debe recurrir y aprecian contradicciones en la sentencia, que por un lado dice que no está probada la intervención directa de Franco en el proceso y que por otra afirma que en aquel momento el «Estado se sometía a la persona y cumplía sus deseos».