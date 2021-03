El comité de Salud Pública estudia hoy el plan que Sanidad propone para Semana Santa. Se busca unanimidad entre todos los territorios. Que se cierren las comunidades autónomas y se limiten al máximo los contactos sociales. Un criterio común que no será fácil. La Comunidad de Madrid ya se ha desmarcado. Sanidad presenta hoy a las Comunidades un documento que espera sea aprobado la próxima semana. Propone el cierre perimetral de todas las regiones durante catorce días, del 26 de marzo al 9 de abril y que en estas fechas el toque de queda sea entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Pide prohibir eventos masivos, limitar reuniones públicas o privadas como máximo a entre 4 y 6 personas. Recomienda que los universitarios residentes en otra comunidad o país no regresen por Semana Santa. Argumenta que aún no se ha vacunado en una proporción suficiente para reducir los riesgos. Madrid no parece muy dispuesta a escuchar estas recomendaciones. La ministra Darias daba ayer su razón más poderosa: "nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas" para inisistir en las restricciones.