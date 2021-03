Luis Bárcenas ha insistido ante el tribunal que le juzga en que existe un audio, que le fue sustraído en la 'Operación Kitchen', de una reunión donde entregó dinero de la presunta caja B al expresidente Mariano Rajoy, y este, "espantado", destruyó hojas de la contabilidad "extracontable".

Ha dicho que quien se lo sustrajo debe aportarla y ha apuntado directamente al comisario Andrés Gómez Gordo, exasesor de María Dolores de Cospedal cuando presidió la Junta de Castilla-La Mancha.

Según ha declarado ante el tribunal que juzga la caja B del PP, en las conversaciones registradas en el sumario del caso Kitchen, Gómez Gordo "afirma que se hizo con los audios y la documentación" que él guardaba en varias cajas en un "arcón" en el estudio de su mujer.

Bárcenas ya habló sobre dicho episodio con Rajoy en la carta que envió a la Fiscalía prometiendo colaborar, y este martes ha vuelto a subrayarlo en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por el presunto pago en negro con dinero de la caja de la reforma de la sede de la calle Génova de Madrid.

A preguntas de su abogado, Gustavo Galán, Bárcenas ha hablado de la presunta operación parapolicial para espiar a su familia en busca de documentos comprometedores para el PP, conocida como Kitchen y que se investiga en otro procedimiento.

"El PP antiguo, dirigentes del PP bajo el mandato de Mariano Rajoy organizan una operación policial para sustraerme documentos y soportes de audio" que acreditarían "en la propia voz del señor Rajoy", ha subrayado Bárcenas, esa "contabilidad extracontable".

En concreto, ha citado dos audios: el primero de una reunión con el expresidente del Gobierno, donde le entrega el remanente de la presunta caja B -unos 25.000 euros, según declaró en la jornada de este lunes-; y el segundo, una conversación con el exsecretario general del PP Javier Arenas.

Al explicar el encuentro con Rajoy ha indicado que subió a su despacho por indicación de Arenas y le dio el dinero y las dos últimas hojas de la contabilidad en B "para que viese cómo llevábamos el tema".

"He hablado con Javier Arenas, le he comentado que me queda un saldo en caja B y Javier me ha dicho 'desentiéndete de esto y entrega el sobre a Rajoy y él sabrá lo que tiene que hacer'", ha relatado al reproducir la conversación.

"Me dice: 'Luis, pero cómo podéis llevar esto'", le contestó Rajoy, según la versión de Bárcenas, que ha indicado que él le transmitió que era indicación de su antecesor en la Tesorería, el fallecido Álvaro Lapuerta, como "garantía" para evitar malentendidos por si alguien ponía en duda algún pago.

"La conversación es así de rápido y a continuación el señor Rajoy se gira en el sillón y, en una destructora que tenía detrás, destruye esos dos documentos", ha asegurado Bárcenas, que ha señalado que si dicho audio no ha sido destruido, entiende que Gómez Gordo "tendrá que aportarlo".

Así ha terminado el breve interrogatorio realizado por su abogado, a cuyas preguntas ha asegurado que la "primera" que tiene conocimiento de esos audios es la periodista María Luisa Bernal (Marisa Gallero), a quien pidió llamar como testigo.

Acusa a la cúpula de "cobardía"

El ex tesorero del PP ha acusado además a la antigua cúpula del PP de "cobardía" por no "dar la cara" y reconocer que, según sostiene, el partido se financió irregularmente, si bien al mismo tiempo ha negado cualquier "animadversión" hacia la formación política, apuntando solo a personas concretas como la ex secretaria general María Dolores de Cospedal.

En el marco del juicio por la 'Caja B' del PP y a preguntas de su abogado, Gustavo Galán, Bárcenas ha aseverado que por su parte no hay ninguna "animadversión" hacia el Partido Popular, señalando como "prueba palpable" de ello que quiso matizar las informaciones publicadas en prensa sobre las supuestas negociaciones entre el consejero madrileño Enrique López y el abogado Jesús Santos acerca de esta causa, para insistir en que "nunca fue una negociación".

"Lo único molesto", ha expuesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional, "es la cobardía de una serie de personas que no están dispuestas, como otros sí estamos haciendo, a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que nos hemos financiado irregularmente y que sabíamos lo que estábamos haciendo".

"Me parece una cobardía no hacer eso de dar la cara", ha recalcado, para hablar incluso de que es "moralmente reprochable". Y eso, ha argumentado, porque esas personas ya no están en la política activa, por lo que no se les exigirían responsabilidades políticas, ni tendrían tampoco "reproche penal".

No obstante, sí ha apuntado a "una animadversión en sentido contrario", indicando que él y Cospedal no se tienen "una especial simpatía" y recordando en este sentido una conversación entre la ex secretaria general y el comisario jubilado José Manuel Villarejo en la que hablan de que "hay que perseguir a Luis Bárcenas" y, "por cierto" --ha apostillado--, a Javier Arenas.

'Operación Kitchen'

Otra cosa, ha discurrido Bárcenas, son "las responsabilidades que puedan tener la antigua cúpula del PP y la antigua cúpula del Ministerio de Interior en el secuestro de mi familia", en clara alusión a la llamada 'Operación Kitchen'.

El ex tesorero ha denunciado a este respecto que "el PP antiguo, no el actual de Casado, el antiguo, las personas y dirigentes del PP bajo el mandato de Mariano Rajoy, organizan una operación parapolicial" para robarle documentos y audios que acreditarían la existencia de la 'Caja B'.

En concreto, ha vuelto a referirse a la existencia de una grabación que le habrían robado y que "en la propia voz del señor Rajoy" probaría "su conocimiento de la llevanza de una contabilidad paralela extracontable en el PP", un audio al que ya aludió en su escrito a la Fiscalía Anticorrupción.