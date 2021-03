La pandemia ha tenido un impacto muy importante en los indicadores de violencia de género: las denuncias cayeron un 10,31% en 2020 y las órdenes de protección descendieron un 11,94%, si bien las sentencias condenatorias volvieron a marcar un nuevo máximo al representar el 73% del total, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ ha informado este lunes de que en 2020 se presentaron 150.785 denuncias por violencia de género, un 10,31% menos que en 2019, que el número de víctimas bajó un 9,73% hasta las 145.731 y que se dictaron un 11,94% menos de órdenes de protección.

"Este importante descenso en los principales indicadores de la violencia de género es consecuencia directa de la crisis sanitaria y, especialmente, de los meses de confinamiento", ha explicado el Observatorio.

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha destacado que estos descensos no pueden llevar al optimismo, "pues no equivalen a un descenso real en el número de casos de violencia machista, sino que pone de manifiesto las dificultades añadidas que las víctimas han tenido para denunciar a sus agresores. Por encontrarse en casa bajo el control constante de sus agresores, por dudas sobre si podían o no salir, por el miedo a que les pasara algo a sus hijos e hijas, más de 17.000 mujeres dejaron de denunciar el pasado año".

El órgano de gobierno de los jueces ha matizado que pese a la disminución de cifras absolutas, los indicadores se han mantenido en niveles muy similares a los de 2019: proporción de denuncias presentadas por la víctima, condenas y órdenes de protección acordadas.

Nuevo máximo histórico de condenas

De 41.568 sentencias dictadas, 30.347 fueron condenas (73,01%, frente al 70,54% de 2019) y 11.221, absoluciones. Se trata de un nuevo máximo histórico de condenas desde que el Observatorio realiza su informe.

En los juzgados de violencia sobre la mujer, las sentencias condenatorias fueron del 88,46% (similar a 2019), un porcentaje que contrasta con el 60,3% de las emitidas por los juzgados de lo penal (que también suben pues el año anterior fueron del 57,84%).

El Observatorio detalla que los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron 6.134 juicios sobre delitos leves, en el 79% de los casos por vejaciones o injurias. Los juzgados de menores registraron en 2020 un descenso del 17,94% de los juicios por delitos en el ámbito de violencia contra la mujer: de 240 menores enjuiciados, se impusieron medidas a 211.

Menor número de víctimas

También se ha registrado un descenso del número de víctimas, del 9,73 %, hasta las 145.731. Un tercio de las víctimas eran extranjeras y del total de mujeres víctimas, el 10,23% se acogió a la dispensa legal de declarar contra su agresor: 14.915 casos y de ellos, 9.240 eran españolas y las 5.675 restantes, extranjeras.

La mayoría de las denuncias, el 71,44 %, fueron presentadas por la víctima, el 13% por la policía, el 9,45% resultaron de partes de lesiones y sólo un 2% fueron interpuestas por familiares.

Entre enero y diciembre de 2020 se solicitaron 42.624 órdenes de protección, de las que fueron concedidas un 71,48%. Entre las solicitantes, el 32,7% de las mujeres eran extranjeras y el 1,7%, menores de edad, más de 720 chicas. Las medidas judiciales penales de protección fueron de 61.680 (frente a las 69.136 de 2019): en un 69,98% de los casos se adoptaron órdenes de alejamiento; en un 67,54%, prohibición de comunicación.

Por su parte, se dictaron 15.388 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal: un 20,12% en relación con la prestación de alimentos, un 16,59% con la atribución de la vivienda, un 4,27% con la suspensión de la guarda y custodia de los hijos; un 3,01% tuvieron como finalidad la suspensión del régimen de visitas. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 149 medidas específicas de protección de los menores para evitarles peligro o perjuicio (frente a las 173 de 2019).

Los datos del CGPJ reflejan que la violencia machista se da de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de denuncias por cada 10.000 habitantes superó la media nacional (60,2) en los casos de Baleares (93,8), Comunidad Valenciana (81,5), Canarias (80,5), Murcia (79,5), Andalucía (67,9) y Madrid (61,8). Las proporciones más bajas se dieron en Castilla y León (39), Aragón (40,2) y Extremadura (41,4).

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es.