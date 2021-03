La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este lunes que se ha llevado "mal siempre" con su exvicepresidente, Ignacio Aguado. "Eso lo sabe todo el mundo vamos, no ha habido ahí sorpresas", ha apuntado.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha recordado que ya en el debate de investidura tuvo que estar defiendo el "nombre" de su padre porque le montaron una comisión de investigación (de Avalmadrid).

Además, ha hecho hincapié en que posteriormente se ha demostrado "que era burda" y solo buscaba hacerle daño en lo personal, "avalada por Vox y Ciudadanos". "Fueron los primeros que se pusieron a la cabeza de crearme esa comisión", ha declarado.

Ayuso ha sostenido que le da igual cómo se sienta Aguado tras su salida del Ejecutivo porque más indignada está ella con lo que está haciendo Ciudadanos de "remover gobiernos" por toda España y crear "inestabilidad".

No se ha mostrado preocupada por la "información" que tenga Aguado respecto al Gobierno regional. "La información que tiene es el programa cumplido, la gestión que han realizado todos los consejeros, pero muy especialmente los del PP que han hecho un grandísimo trabajo. Como no sea balance de gestión, no se qué puede contar", ha dicho.

La presidenta regional ha asegurado que ella ya está en el siguiente escenario que es la campaña, "muy corta e intensa" y ya se verá si "muy sucia". Ayuso espera "muchas artimañas" y que a nada que suba el contagio de coronavirus les critiquen.

"Una irresponsabilidad"

Por su parte, el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha sostenido que él "nunca" se ha llevado mal con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. "Ella es conservadora y yo liberal, pero eso no significa que no podamos llevarnos bien", ha señalado en sus redes sociales, después de que Ayuso dijese en una entrevista en 'Telecinco' que todo el mundo sabe que ella siempre se ha llevado mal Aguado porque desde el primer día no se lo puso fácil.

Aguado ha insistido en que "convocar elecciones ha sido una irresponsabilidad" y que, a su parecer, esto lo sabe la jefa del Ejecutivo autonómico.