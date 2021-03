El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha confirmado este miércoles que el 4 de mayo será "inhábil a efectos escolares" porque así lo establece un Real Decreto electoral en el caso de que las elecciones no caigan en festivo. "No es un Real Decreto educativo, es un Real Decreto electoral que establece una serie de medidas complementarias cuando hay elecciones y una de ellas es declarar inhábil los días cuando haya elecciones que no caigan en festivos", ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en alusión al Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales.

Ossorio ha aseverado que este decreto "deja clarísimo que ese día es inhábil a efectos escolares", en referencia al martes 4 de mayo cuando deben celebrarse las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, un portavoz de la Consejería de Educación ha aclarado, en declaraciones a Europa Press, que no se va alargar otro día más el calendario escolar para recuperar el 4 de mayo, al interpretar que si la ley lo establece como "inhábil" no hay que recuperarlo.

En concreto, el artículo 13 del citado Real Decreto recoge en su punto 6 que "en el supuesto de que el día fijado en los correspondientes Decretos de convocatoria para la celebración de las elecciones no sea festivo, se considerará inhábil a efectos escolares en el territorio correspondiente".