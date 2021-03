Puigdemont bloquea un pacto tras el acuerdo entre ERC y la CUP

Cuando el líder posconvergente ganó las elecciones de la trinchera independentista, el 21D de 2017, ideó un doble nivel de gobernanza, conocedor de los obstáculos que el Estado (y la propia lógica) pondría a una presidencia de la Generalitat desde Waterloo. Ahí nació la idea del Consell per la República (CxR), como gobierno en el exilio con una asamblea de representantes que no son elegidos por sufragio, sino por el cargo que ocupan en cada una de las administraciones donde sí se vota. Es decir, un órgano con las manos libres para tejer y destejer la estrategia hacia la independencia de Cataluña. La Generalitat autonómica se habría quedado, poco menos, que como una gestoría donde liquidar el día a día.

Este esquema de Puigdemont y de su CxR nunca ha funcionado como mando unitario (ERC y la CUP lo han minimizado) y choca frontalmente con los designios de ERC, la ganadora, esta vez, de la conferencia independentista, utilizando términos de la NBA.

De cara al Govern, Junts apunta que el papel del ‘expresident’ no es el principal escollo, sino que es la hoja de ruta. ERC no afirma ni niega nada y solo responde socarronamente con un «¿verdad que lo parece?» cuando se inquiere sobre si el rol de Puigdemont está complicando la negociación. Acerca de la hoja de ruta, ERC insiste en que se ha avanzado y recuerda el preacuerdo con la CUP, que menciona el «nuevo embate democrático, a poder ser, un referéndum».

Tras el acuerdo de ERC y CUP

El pacto republicano-anticapitalista forzó a Junts a salir de la esquina. Con el apoyo de la CUP a ERC, si finalmente se da, no había motivo para no convocar el pleno que debe ungir al republicano, y eso es lo que anunció ayer en TV3 Laura Borràs, flamante presidenta del Parlament, que hoy iniciará la ronda de contactos. Jordi Sànchez, secretario general de Junts, sentará hoy la posición de su fuerza. Y destacados dirigentes no descartan apretar el botón nuclear del no acuerdo este viernes. Mientras, la CUP usó el preacuerdo como ariete contra Junts, al que acusa de no querer hablar de un cambio de políticas hacia la izquierda.