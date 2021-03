El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, se someterá este viernes a la primera votación de su investidura en el pleno del Parlament, en la que previsiblemente no saldrá elegido porque JxCat ha decidido abstenerse. Aragonès necesita en primera votación la mayoría absoluta, que no tiene garantizada y todo apunta a que no la conseguirá, ya que solo ha podido atar el voto a favor de los 9 diputados de la CUP, además de los 33 de ERC, sin poder convencer de momento a los 32 de JxCat para que le ofrezcan también su apoyo.

Si fracasa la primera votación, Aragonès dispondrá de una segunda oportunidad -previsiblemente el próximo martes, dos días hábiles después- en la que le bastará la mayoría simple, aunque igualmente necesitará los votos a favor de JxCat para ser investido. En caso de que Aragonès tampoco consiguiese ser investido en segunda votación, se abriría un periodo de dos meses -a contar desde este viernes- para intentar de nuevo una investidura y, si no fuese posible, el 26 de mayo serían convocadas automáticamente nuevas elecciones para 54 días después, ya en julio.

El debate de este viernes arrancará a las 10.00 horas y se celebrará, como la sesión constitutiva del Parlament del pasado 12 de marzo, en el Auditorio de la cámara catalana, más espacioso y ventilado para poder acoger a los 135 diputados. La sesión comenzará con la intervención, sin límite de tiempo, del candidato a la investidura, para exponer su programa de gobierno y, a continuación, será el turno de los líderes parlamentarios, de mayor a menor, que dispondrán de 30 minutos. Tras la réplica de Aragonès y la contrarréplica de los grupos parlamentarios, se procederá a la votación, en la que los diputados serán llamados uno a uno a pronunciar desde su escaño cuál es su voto: sí, no o abstención.

Será el primer pleno que dirija la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pero en cambio no podrá estar presente el secretario cuarto de la Mesa, el republicano Ruben Wagensberg, que debe cumplir los diez días de cuarentena que contemplan los protocolos sanitarios tras haber sido contacto estrecho de un positivo de covid.