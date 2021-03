El virus deja datos demoledores, los peores de las últimas semanas, a las puertas de Semana Santa. El último balance del Ministerio de Sanidad sumó ayer 590 fallecimientos debidos al covid-19 al cómputo total de 75.010 muertes desde que empezó la pandemia. La abultada cifra es consecuencia de los datos facilitados por Cataluña que, por tercera vez en un mes, notificó ayer decesos producidos semanas, o incluso meses, anteriores. Ayer, de los 590 casos registrados en toda España, un total de 524 eran catalanes. El pasado día 22 sumó de golpe 382 y el 5 de marzo, 428.

El Ministerio de Sanidad informó también de 7.586 contagios nuevos. En estos momentos, además, los hospitales españoles atienden a 7.679 pacientes infectados, de los cuales 1.830 están ingresados en una unidad de cuidados intensivos. El covid-19 ocupa el 6% de las camas hospitalarias ordinarias y un 18% de las camas en las UCI. Los expertos temen que estas cifras, ya elevadas de por sí, puedan convertirse en una cuarta oleada justo después de una Semana Santa en la que todo apunta que aumentará la movilidad y la interacción social.

El «semáforo» de Sanidad

Tras meses de debates, la Comisión de Salud Pública aprobó ayer la actualización del denominado semáforo de Sanidad con la introducción de un cambio que recomienda a las autonomías cerrar el interior de los bares y restaurantes si alcanzan el nivel de riesgo alto, definido entre otros indicadores por superar los 150 casos de coronavirus por 100.000 habitantes. Es un endurecimiento de calado, que se toma a las puertas de la Semana Santa y cuando los casos de covid-19 repuntan en España insinuando la llegada de la cuarta ola.

Según los datos oficiales de ayer, hasta cinco comunidades autónomas -la media española se sitúa en 138 casos- se verán interpeladas por la recomendación, además de Ceuta (con una incidencia acumulada de 260) y Melilla (501).Las autonomías por encima del umbral -Madrid (241), Navarra (223), Euskadi (213), Cataluña (184) y Asturias (163)- mantienen abiertos en la actualidad el interior de los bares, con aforos reducidos que van del 30% al 50%.

Ni el semáforo vigente hasta hoy ni el nuevo son de obligado cumplimiento para las autonomías. Son solo «recomendaciones», «una guía para sus actuaciones», dejó claro el miércoles la ministra Carolina Darias. Tanto el anterior texto como el nuevo han ha sido aprobados por la citada comisión, integrada por técnicos de Sanidad y las comunidades autónomas, pero ello no garantiza que estas vayan a respetarlo.

La gran mayoría de las comunidades siguieron los consejos de la primera guía, pero Madrid los ha incumplido reiteradamente sin que pasara nada. Es más, la directora de Salud Pública madrileña, Elena Andradas, ya avanzó ayer que se basan en su propia experiencia para establecer las restricciones y recordó el carácter no obligatorio del semáforo. Fuentes de la Conselleria de Salut han advertido de que Catalunya tampoco la cumplirá: «Hace ya tiempo que tomamos medidas y aquí la restauración está cerrada a partir de las cinco de la tarde».

No ocurre lo mismo con Navarra. Su incidencia ha subido un 60 % en dos semanas y, pese a estar aún mejor que Madrid y Euskadi, ha anunciado que procederá al cierre del interior de la hostelería durante Semana Santa. Andalucía, pese a no afectarle la recomendación porque se encuentra en 125 casos, también ha anunciado que no la acatará.