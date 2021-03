Reacción del líder opositor venezolano Leopoldo López después de que ayer por la tarde se conociese que la Policía Local de Cambados le había propuesto para sancionar por saltarse las restricciones perimetrales. "Estoy en Galicia reunido con compatriotas exiliados y víctimas de la dictadura de Maduro. No me consta que haya sido multado ni incumplido ninguna norma", escribió en su cuenta de Twitter.

Leopoldo López, que tiene en Madrid su residencia habitual desde que se marchó de Venezuela, fue localizado este martes en una terraza de la localidad arousana con una mujer, otra pareja y varios niños, lo que llevó a la Policía Local a tramitar una denuncia contra él por eludir el cierre de la comunidad gallega. El político esgrimió un documento que le permitiría eludir las restricciones de movilidad, aunque a los agentes no acabó de convencerles y siguieron adelante con la tramitación de la propuesta de multa. Ahora será la Consellería de Sanidade la que determine si su presencia en la comunidad está justificada.

Estoy en Galicia reunido con compatriotas exiliados y víctimas de la dictadura de Maduro.



No me consta que haya sido multado ni incumplido ninguna norma. — Leopoldo López (@leopoldolopez) 30 de marzo de 2021

Los controles que la Policía local de Cambados realiza con motivo del coronavirus arrojaron la tarde de ayer una sorpresa, la identificación del líder opositor venezolano Leopoldo López mientras comía, sobre las 15.30 horas, en la terraza de un bar de la villa del albariño. Los agentes se acercaron a uno de los locales que se encuentran en el entorno de Fefiñáns, donde había tres mesas ocupadas. Las dos primeras lo estaban por vecinos de Cambados, pero en la tercera había dos parejas y varios niños. Al pedirles la documentación fue cuando se percataron de que se trataba de Leopoldo López, que, desde hace un año aproximadamente, reside en Madrid y que nada tiene que ver con el municipio de Cambados o con Galicia.

El edil de Seguridade Cidadá, Constantino Cordal, apuntaba ayer que los agentes informaron al opositor venezolano de que “las restricciones provocadas por el coronavirus obligan a limitar la movilidad y le preguntaron cuáles eran los motivos de su presencia en Cambados; aunque esgrimió una serie de documentos para justificar esa presencia, desde la Policía Local han decidido continuar adelante con la propuesta de sanción”.

El edil insiste en que el control en el que fue identificado el líder opositor venezolano se están realizando todos los días y en todos los locales de Cambados. “Hacemos una media de 250 controles en los establecimientos hosteleros a la semana para controlar que se cumplan las restricciones que ha fijado la Xunta de Galicia”. Uno de los datos que más satisface al edil de Seguridade Cidadá es el hecho de que “no se ha cursado ninguna denuncia contra los locales de hostelería, que estarían cumpliendo con la normativa”.

En lo que va de Semana Santa, la Policía local ha cursado ya una docena de sanciones a individuos por fumar, no utilizar la mascarilla o no ajustarse a las restricciones ala movilidad que impiden la llegada de personas foráneas a la comunidad autónoma. Cordal asegura que estos controles van a continuar durante toda la semana y hace un llamamiento a la responsabilidad para evitar que los contagios vuelvan a incrementarse en Cambados. “Hago un llamamiento a la ciudadanía para que acate las norma, ya que nos ha costado mucho0 trabajo bajar de los 80 casos a los 10 y no podemos permitirnos regresar a aquellas cifras”. Insiste Cordal en que “nos estamos jugando el continuar en una situación relativamente buena o regresar a los confinamientos perimetrales que tanto daño han causado en la hostelería y el comercio local.