El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha afirmado que Cataluña podría volver al confinamiento comarcal después de Semana Santa para frenar la propagación del Covid-19 y evitar un incremento de contagios tras el periodo festivo: "Es una opción".

En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press este sábado, ha explicado que la decisión se tendrá que valorar junto con el Procicat al volver de Semana Santa y que serán los datos epidemiológicos los que determinarán las próximas medidas y restricciones, ya que las vigentes finalizan el día 9 de abril.

Preguntado por la posibilidad de modificar el toque de queda, ha recordado que es una competencia del Gobierno central que "se tendrá que plantear en los próximos días" ya que el decreto de estado de alarma finaliza a principios de mayo.

Aunque ha remarcado que limitar la interacción nocturna es una medida eficaz para frenar el virus, se ha mostrado partidario de alargar el toque de queda hasta las 23.00 horas en Cataluña si las autoridades sanitarias así lo avalan.

Movilidad en Semana Santa

Por otro lado, ha advertido de que la movilidad en Cataluña registrada desde el inicio de Semana Santa "es un 6,2% menor que la de 2019 y ya se acerca a la normalidad de antes de la pandemia", y que la 'operación salida' ha sido muy escalonada y sin crear grandes retenciones.

Sin embargo, sí ha lamentado que no haya medidas y restricciones "armonizadas" entre comunidades autónomas y países de la Unión Europea, y ha mostrado preocupación por la creciente sensación de fatiga pandémica entre la ciudadanía.

La situación puede empeorar

Por su parte, el secretario de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, ha subrayado que el compromiso de la Generalitat es "no dar pasos atrás a las primeras de cambio", aunque ha reconocido que uno de los escenarios que contemplan es que la situación epidemiológica pueda empeorar.

Según Ramentol, la pandemia está creciendo actualmente de forma sostenida en Cataluña, pero no a "velocidad vertiginosa", por lo que estos días de Semana Santa son "determinantes" para configurar cómo será la cuarta ola en esta comunidad, ya que la "corresponsabilidad" que la ciudadanía ha demostrado hasta el momento será un elemento clave para mantener el virus a raya.

Preguntado por si prevén volver al confinamiento comarcal -el próximo 9 de abril finaliza la vigencia de la medida que permite viajar por toda Cataluña si se va con la burbuja de convivencia-, Ramentol ha insistido que no descartan la posibilidad de gestionar la cuarta ola sin tocar las medidas vigentes.

"Es un deber hacia la ciudadanía, por esto estamos vacunando y rastreando", ha subrayado el secretario de Salud, que ha apuntado que el sistema sanitario catalán está preparado para afrontar una nueva ola sin tener que dar pasos atrás, con medidas que provocan un daño "social y económico altísimo".

"Por esto insistimos tanto en la corresponsabilidad de la ciudadanía. Estos días son claves, si el ritmo de crecimiento no abandona un aumento lineal, esto nos puede permitir aguantar esta nueva ola (sin dar pasos atrás). Si no es así, veremos en los próximos días. Para nosotros, este escenario (mantener las actuales medidas) no está descartado", ha subrayado.

Nivel "bajo" de infracciones

Sàmper ha detallado que el nivel de infracciones detectadas por los Mossos en los 1.070 controles en carreteras desde el jueves ha sido "bajo", y que entre jueves y viernes han puesto un total de 500 sanciones por entradas no permitidas en Cataluña y otras 50 en el ámbito de la restauración, principalmente por no cumplir el aforo.

Según Sàmper, ha habido una "incidencia masiva de la movilidad" en parques y espacios naturales durante esta Semana Santa y, aunque ha reivindicado que es una actividad saludable, ha alertado de que provoca masificación y riesgos para el medioambiente, por lo que se ha mostrado partidario de regular los accesos a esos espacios.

Por otro lado, ha insistido en que los Mossos controlarán y sancionarán a las personas que incumplan el uso obligatorio de la mascarilla en playas y piscinas aplicando "la lógica pura" y que entiende que no se puedan llevar en el agua o para tomar el sol.