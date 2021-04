El Gobierno sondeará por tercera vez la confianza en las vacunas

El desbarajuste que se está viviendo en torno a la gestión del preparado de AstraZeneca no ayuda: en España, el Ejecutivo central y las comunidades autónomas decidieron, hace tan solo unos días, que esta marca no se administre a menores de 60 años hasta que no haya más datos científicos sobre su posible vinculación con trombos.

O sea, que el Gobierno de coalición ha pasado de negar que los escasísimos, pero existentes, episodios de trombosis detectados en vacunados tuvieran algo que ver con la sustancia inoculada a admitir la probabilidad y a optar por la sobreprotección.

En este enrevesado contexto y mientras se sigue reclamando calma a la ciudadanía (los riesgos de cualquiera de los antígenos en uso son infinitamente menores de los derivados de haber contraído el covid), está a punto de comenzar un sondeo para testar la confianza de los españoles en las vacunas y lo que las rodea, según informan a este diario fuentes gubernamentales.

Campañas de comunicación

Será la tercera entrega de una encuesta sobre la percepción social de la campaña vacunal, solo que esta vez la fecha elegida para impulsarla -las anteriores se llevaron a cabo en julio de 2020 y en enero de 2021- coincidirá con un bache de credibilidad a raíz de los problemas de suministro y los vaivenes en la pauta del preparado de AstraZeneca. Y en la estrategia para comunicar de los responsables políticos, también.

El sondeo está en manos del Ministerio de Ciencia e Innovación y se realizará telefónicamente, como los dos anteriores, en todo el territorio nacional. Sus resultados servirán a Pedro Sánchez y los suyos para tomar decisiones sobre los planes de comunicación y pedagogía que puedan ser necesarios en los próximos meses, unos meses claves para caminar hacia la inmunización como única vía de escape a un virus global y letal.

Madrid pide vacunar a menores de 60 años con la anglosueca

La Comunidad de Madrid solicitó de «manera formal» al Ministerio de Sanidad, a través de la Comisión de Salud Pública, que los menores de 60 años puedan vacunarse de manera voluntaria con la vacuna de AstraZeneca. Así lo anunció este sábado el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, durante una visita al punto de vacunación masiva del Wizink Center el antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid en el que se habilitó el tercer dispositivo de vacunación masiva de la región que comenzó a funcionar ayer.