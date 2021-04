El PSOE ha presentado su campaña para las elecciones del 4 de mayo con el lema "Vota, hazlo por Madrid", con el que pide a los madrileños acudir a las urnas por el cambio en una comunidad "exhausta tras los sucesivos gobiernos del PP que tanto daño le han hecho durante décadas".

Relacionadas Gabilondo dice que si es presidente formará el primer gobierno paritario de Madrid

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, y la número seis de su lista y directora de campaña, Mónica Carazo, han presentado la campaña en un acto transmitido por internet este lunes desde la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz.

"El 4 de mayo que nadie se quede en casa. Vota, hazlo por Madrid", dice Gabilondo en un vídeo de poco menos de dos minutos en el que el PSOE habla de "lo que somos capaces" los madrileños, de los que dicen "basta" y de quienes se rebelan "ante las injusticias".

El vídeo electoral del PSOE-M aboga por un Madrid "que no insulta, que no es violencia ni extremismo, que no deja a nadie atrás" y en el que -añade- "no hay ellos o nosotros" sino que es una región "libre, progresista, joven, verde y digital".

#HazloXMadrid



No saben de lo que somos capaces...

...Cuando nos levantamos y decimos:

¡BASTA! 🖐️



Vamos a demostrarles que NO nos representan.



Que Madrid no insulta.

Que Madrid no es ellos o nosotros.



Hay un Madrid:

🙌LIBRE

🙌PROGRESISTA



¡𝗩𝗢𝗧𝗔! 🧍‍♀️🧍🧍🏻‍♀️🧍🏼‍♂️🧍🏾🧍🏼 pic.twitter.com/or0DAVwiTl — PSOE (@PSOE) 12 de abril de 2021

Gabilondo ha ejemplificado la multiculturalidad y mentalidad acogedora de la Comunidad de Madrid con el ejemplo de varias personas, madrileñas, españolas y extranjeras residentes en la capital, todas ellas "vidas singulares, con itinerarios y biografías que han fraguado en esta comunidad a la que tanto debemos y que tanto queremos".

"Una comunidad abierta, próspera, acogedora y progresista, preocupada por el bien común", ha dicho Gabilondo, en la que el 4 de mayo no quiere ver -ha dicho- "un Madrid de los unos contra los otros".

"Votes por lo que votes, vota porque Madrid no sea la única región de Europa en poder de la ultraderecha", ha dicho Gabilondo, que anima a los madrileños a votar "a favor de Madrid" y para "parar el Gobierno de Colón", aludiendo a una foto de febrero de 2019 en la que posaron juntos los líderes de PP, Vox y Ciudadanos tras una concentración contra el Gobierno del PSOE.