Simón confirma la cuarta ola con la incidencia disparada hasta 199

Se había avecinado ya durante las últimas jornadas. El empeoramiento de los datos sanitarios no era un asunto pasajero, sino que los repuntes significaban el acercamiento a una cuarta ola que este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, confirmó. «Estamos en la cuarta ola de la pandemia», definió el experto sanitario quien también lamentó que «no podemos frenar lo que ya pasó», en referencia a los contagios que ya se registraron ayer y seguirán hasta la semana próxima generados durante la Semana Santa. Porque desde que dieran comienzo las festividades el 1 de abril, España ha sumado 78.862 nuevos contagios, la presión en las UCI ha pasado del 18,4 % al 21,57 %, y la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes se ha dispara con 45,3 puntos, pasando de 154 a los 199 de ayer.

En este escenario, si se divide por autonomías, siguen en riesgo extremo (por encima de 250 casos) cinco territorios: Navarra (425), Madrid (336), País Vasco (320), Ceuta (498) y Melilla (537). Además, hay ocho autonomías en riesgo alto (entre 150 y 250 casos): Andalucía, con 225,1; Aragón, con 218,5; Asturias, con 163,1; Cantabria, con 161; Castilla y León, con 196; Castilla-La Mancha, con 161; Cataluña, con 227 y La Rioja, con 211 y hasta cinco en riesgo medio (entre 50 y 150 casos): Baleares, Canarias, Extremadura, Murcia y Galicia; y tan solo la Comunitat Valenciana sigue en nueva normalidad (menos de 50), con 36,3 casos.

En este contexto, los datos de Sanidad indicaron que durante el fin de semana hubo 22.744 nuevos positivos y 197 muertes más. Con ello, desde el inicio de la pandemia se han notificado 76.525 muertes y 3.3370.256 contagios

Una «progresión ascendente»

Con estos datos, Fernando Simón reconoció que la pandemia tiene una progresión ascendente –«es algo más lenta debido a la vacunación», señaló–, aunque sin la velocidad registrada en otras olas. Asimismo, el epidemiólogo explicó que la progresión ascendente se centra principalmente «en dos o tres comunidades», aunque advirtió del efecto del fin de semana en los datos de ayer, por lo que habrá que esperar a ver cómo se consolidan en estos próximos días.

«No podemos frenar lo que ya pasó, pero sí lo que pase de ahora en adelante», aseguró Simón, quien, tras augurar que la incidencia seguirá creciendo en los próximos días, su control dependerá de las medidas que se adopten en las próximas semanas. Ante una pregunta sobre si cree conveniente prorrogar el estado de alarma, Simón remarcó que no se trata de decir «sí o no», pues hay tiempo suficiente para valorar su necesidad. Sin embargo, dejó claro que la situación en apenas un mes no será la misma que cuando en octubre se decretó el estado de alarma por segunda vez, ya que se debe sumar, al inicio de la vacunación y su progresión en estas próximas semanas.

Por otro lado, para Simón es muy preocupante la ocupación en las UCI, con el 21, 57 % de las camas ocupadas, lo que pone «en alto riesgo la presión hospitalaria». Según el «semáforo» de Sanidad, hay cinco territorios en riesgo extremo (con la ocupación de sus UCI por encima del 25 % de enfermos de covid): Madrid, que pasa del 39,2 % al 40,9 %; Cataluña, que pasa del 39,6 % al 39,7 %; La Rioja, con 39,2 (37,7 % el viernes); País Vasco, con 27,2 % (23 % el viernes) , y Navarra, con 27 % (22,6 % el viernes). En el otro extremo, Galicia sigue siendo la comunidad con menos pacientes de coronavirus en estas unidades (3,4 %), seguida de Murcia (6,1 %), Baleares (7,5 %), Comunidad Valenciana (7,6 %), Extremadura (8 %), y Cantabria (14,1 %).

La situación en Madrid

Asimismo, respecto a la polémica abierta por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez sobre los datos en Madrid, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, descartó que ninguna comunidad está haciendo «conscientemente» falsificaciones de los datos de la pandemia, aunque reconoció que «sí puede haber algún retraso» en las notificaciones. «A mí no me consta que los datos sean falsos», respondió el epidemiólogo, al explicar que «puede haber algún retraso que se corrige, pero más allá de eso, no creo que ningún servicio de vigilancia de ninguna comunidad esté haciendo conscientemente ninguna falsificación de datos: en absoluto».