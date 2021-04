Sanidad ve "un crecimiento lento" de los datos de covid en España con la incidencia ya en 202

La pandemia no da tregua y sigue su ascenso seguido ya por encima de la barrera de los 200 casos de incidencia a los que la medida de la transmisión del virus llegó el pasado miércoles. En este escenario, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, recalcó que la pandemia sigue «un crecimiento lento pero constante», y que, pese a que la media se sitúa en 202 casos, hay comunidades donde la incidencia acumulada a 14 días no llega a 35 casos, mientras que en otras supera los 400 contagios. No en vano, hasta tres comunidades continúan en situación de riesgo extremo, con una incidencia superior a los 250 casos: Navarra (436,8), Madrid (348,5) y País Vasco (358,9), así como las ciudades autónomas de Ceuta (496,4) y Melilla (511).

En este sentido, las autonomías reportaron este jueves a Sanidad 9.663 nuevos contagios en las últimas 24 horas, con lo que el total de infecciones se eleva a 3.396.685 desde el inicio de la pandemia, y la de fallecidos a 76.882, con 126 más.

De esta forma, la epidemia de covid suma 105.291 contagios desde el inicio de Semana Santa (un 21 % más que la cifra total de marzo), un aumento de la incidencia acumulada en 14 días de casi dos puntos y un descenso de menos de dos décimas en la ocupación de las ucis hasta el 21,3 %, las cuales al inicio de las festividades sacras, el 1 de abril, se situaban en el 18,4%.

En este escenario, según el «semáforo» de Sanidad, hay seis territorios en riesgo extremo (con la ocupación de sus ucis por encima del 25 % de enfermos de covid): Madrid, que se mantiene en el 41,3 %; Cataluña, que desciende hasta el 38 % desde el 38,7 %, La Rioja, con 39,6 % (37,7 % el miércoles); País Vasco, 27,8 % (28,6 %), Navarra, con 29,2 % (27,7 %); Castilla y León, con 25,3 % (25,1 %); además de Ceuta, que sigue en el 29,4 %. Frente a estos datos, Calzón insistió de nuevo ayer a las comunidades a implementar medidas para detener el avance del virus.