La actual consejera de Educación y Cultura de la Región de Murcia, Mabel Campuzano, presionó para que Joaquín Navarro, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, no fuera en las listas del partido de Santiago Abascal por estar casado con otro hombre. En mensajes al número uno de la formación en el municipio, José Francisco Garre, llegó a pedirle explicaciones sobre por qué no se había informado de su estado civil. "Vox está en contra del matrimonio homosexual", escribió Campuzano en una conversación de Whatsapp que tuvo lugar el 13 de mayo de 2019, en plena campaña electoral, y a la que tuvo este miércoles tuvo acceso La Opinión de Murcia, periódico del mismo grupo que este medio.

En esa interacción, la consejera del Gobierno de Fernando López Miras le recrimina a Garre que "por qué no se quedó como pareja de hecho" e, incluso le indica que Navarro podía haber hecho un "rito budista" en la playa, "pero no un matrimonio".

Joaquín Navarro, concejal de Vox en Torre Pacheco, mantiene que Mabel Campuzano siempre tuvo un "trato distante" con él y le transmitía una «sensación de rechazo», algo que no ocurrió con el resto de compañeros de partido.

"Cuando hice mi presentación de la candidatura manifesté mi condición de homosexual públicamente y tuve el apoyo de todo mi partido. Vox no es homófobo para nada. Nosotros hablamos de las libertades, sin entrar en con quién se acuesta cada uno", explica Navarro, que mantiene una relación con su pareja desde hace quince años.

Para él, una prueba de que la formación que preside José Ángel Antelo en la Región no tiene ningún problema con los homosexuales es que él mismo ha podido crecer en el organigrama del partido, siendo nombrado coordinador de concejales. "La homofobia no está en el partido, sino en la calle", sentencia.

Para Navarro, las advertencias de Campuzano, a la que tacha de "radical" y "homófoba", iban a encaminadas a que se le sacara de las listas, algo que no quiso hacer el portavoz de Vox en Torre Pacheco. "Él ha formado parte de organizaciones provida y ha trabajado con Lourdes Méndez", le defiende Garre ante Campuzano en la conversación de WhatsApp. Además, añade: «Tendrías que escucharlo hablar y defender los postulados del partido y no juzgar por lo que os cuentan, porque si hacemos todos lo mismo...».

Tras salir elegido como concejal de Torre Pacheco, Navarro agradeció personalmente a Garre que no sucumbiera a las presiones que sabía que había recibido para expulsarle de las listas.

Pide a Miras que la cese

Dos años después de las elecciones, Navarro agradece que Mabel Campuzano, "afortunadamente", no forme parte de Vox. Sin embargo, le sorprendió que hace un mes fuera nombrada consejera de Educación y Cultura alguien con su perfil. "Me eché las manos a la cabeza, ¡es una barbaridad!", exclama.

Tal y como ha hecho la dirección regional de Vox, el concejal de Torre Pacheco demanda al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que «si no dimite ella, la cese inmediatamente» para que el jefe del Ejecutivo no se convierta en "cómplice".

"Nunca ha pasado"

Mabel Campuzano no quiso ayer hacer declaraciones personalmente con esta Redacción, aunque desde el Grupo Parlamentario Vox, donde siguen los tres expulsados del partido, comunicaron que "es falso y nunca ha pasado", a pesar de que La Opinión de Murcia ha tenido acceso a la conversación íntegra al respecto. Además, recuerdan que Pascual Salvador, único miembro del Grupo que aún forma parte de Vox, era quien hizo las listas electorales en coordinación con Madrid. "Nunca se ha vetado a nadie", aseguran los responsables de Educación del Grupo Parlamentario Vox, que dicen hablar por la consejera Campuzano.

Pintadas de "maricón" ante las que nunca reaccionó el colectivo LGTBI

Tras salir elegido como concejal de Vox tras las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, la sede del partido en el municipio amaneció con pintadas homófobas en las que se podía leer "maricón" junto a otro mensaje contra Joaquín Navarro, que nunca escondió que es homosexual.

"Voy a cumplir 50 años el próximo mes, ya he pasado por muchos desprecios antes", reconoce el afectado cuando recuerda este incidente.

No obstante, sí que subraya que ninguna persona del colectivo LGTBI condenara estos actos homófobos contra la sede de su partido y su persona.

"Yo estoy donde estoy por mi valía y por mi trayectoria anterior, que soy financiero, nunca he necesitado de colectivos que no me representan", asegura. Para él, la Constitución recoge los delitos de odio y con eso es suficiente.

Insiste en que se siente cómodo en Vox y que el único "roce" que tuvo fue con Campuzano.