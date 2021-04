El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha recordado este domingo que Vox es "una escisión del PP" y ha comparado la vida laboral de su líder, Santiago Abascal, y de los dirigentes del PP Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado con las de las personas que hoy han participado en su mitin.

En un acto electoral en Villalba, Iglesias ha señalado que el proyecto de la derecha es "de destrucción de la democracia". "No es casual que haya salido del PP su escisión fascista. Abascal era del Partido Popular y fue alimentado por los chiringuitos de Aguirre. Comparad la vida laboral de Abascal con los que estáis ahí, los que han estado viviendo de lo público quieren destrozar lo publico; comparad la vida laboral de Ayuso con los que estáis aquí. Comparad vuestra vida laboral con la de Casado que le regalaron la carrera y el máster", ha apostillado.

El líder de Podemos también ha cargado contra la candidata de Vox a la Presidencia regional, Rocío Monasterio, cuando se ha referido a sus proyectos arquitectónicos "sin tener el título" y ha añadido que "le regalaron la legalización de su casa por hacer alcalde al alcalde de Madrid".

"No saben lo que es estudiar, lo que es trabajar para pagar una hipoteca. Son apellidos compuestos, corrupción, mentiras, privilegios. Eso es lo que representan y eso va contra la democracia", ha apostillado Iglesias, en un día en el que ha recordado el aniversario de la revolución de los claveles portuguesa.

Para Iglesias, los últimos 26 años de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid "se han fundamentado en la destrucción de las bases materiales de la democracia". "La han machacado convirtiendo la educación en segregada con los niveles de inversión más bajos de toda España para que los niños de los barrios pobres no puedan tener la posibilidad de tener un título universitario porque solo quieren que los títulos y los buenos salarios sean para ellos. Por eso machacan lo público", ha apuntado.

"Por eso odian que pueda haber una vicepresidenta del Gobierno de España que sea hija de sindicalistas gallegos. No lo pueden soportar. Y que pueda comprar una casa sin que se la regale Sarasola. Odian que un hombre que vino en una patera --en alusión a su candidato a la Asamblea Serigne Mbaye-- le van a tener que llamar señoría. No lo pueden soportar. Y por eso Federico Jiménez Losantos, al que financiaban con la caja del PP , dicen que va a poner una alarma en la Asamblea cuando llegue el negro de Podemos porque odian que gente que no le regalen nada esté en las instituciones", ha proseguido.

"Frente al fascismo, democracia"

El aspirante de la formación morada ha indicado en ese punto que precisamente la democracia "va de eso", ya que es un movimiento histórico que "ha convertido los privilegios de la minoría en derechos para todos". "Por eso odian la democracia. Quieren que un trasplante de riñón depende de tu cuenta bancaria, por ejemplo. Pero les vamos a decir que no. Frente al fascismo, democracia, democracia, democracia. Contra el fascismo y su violencia, ahora y siempre resistencia", ha insistido.

En se momento, Iglesias ha apuntado que el 25 de abril es un día de orgullo para los demócratas europeos, "en cuyo ADN está la derrota del fascismo". "Es el día de recordar a los oficiales españoles de la UMD, a los estudiantes que lucharon contra la dictadura jugándose la vida y la libertad, a los partidos que trabajaban en clandestinidad, a los republicanos españoles de La Nueve que participaron en la liberación de París. Hoy es el día para recordar a los equidistantes, a los que dicen que ni fascismo ni antifascismo, que están insultando a las madres y padres de todas las democracias europeas", ha esgrimido.

En esa línea, el exsecretario general de Podemos ha remarcado que la Europa democrática se construyó "sobre las ruinas de una victoria y nació el constitucionalismo que entiende que no hay democracia si no hay condiciones materiales para la democracia". "Si un niño nace en un barrio humilde no tiene la mejor educación pública para llegar a la universidad y tener un título universitario entonces no hay democracia", reflexiona.

"¿Cómo se atreven a hablar de libertad cuando hay gente que no puede pagarse ni el abono transportes o no se puede hacer un tratamiento dental, o que no se puede pagar las gafas, o cuando hay mujeres que no tienen ni 10 minutos para sentarse al día porque tienen que cuidar a todo el mundo? ¿Cómo pueden hablar de libertad?" La libertad es el común, el que nos cuida a todos, es que haya un Ministerio de Trabajo que saque adelante los ERTE, que haya una Vicepresidencia Social que pelea para que no se produzcan cortes de suministros y desahucios sin alternativa habitacional. Si no hay instituciones de lo común y lo público, no hay libertad. Eso es el constitucionalismo social, las bases materiales de la libertad y la democracia", ha explicado.

"El Rey no trajo la democracia"

Una democracia que, según ha dicho Iglesias, no la trajo a España "ni el rey corrupto ni los siete ministros del franquismo, sino el movimiento obrero, los estudiantes, la gente". "No podemos consentir que escupan sobre los significantes de la democracia. Es indecente que pronuncie tanto la palabra libertad un partido creado por los siete ministros del franquismo o quienes reivindican abiertamente los gobiernos de la dictadura", ha agregado.

El exvicepresidente del Gobierno de España se ha vuelto a referir en el mitin a cuando hace dos años y medio lanzaron una alerta antifascista tras la entrada de Vox en el Parlamento andaluz y ha señalado que ahora mucha gente se ha dado cuenta y está "viendo las orejas al lobo y no se puede consentir".

"El viernes dimos una lección, que ya está bien. ¿Cómo puede ser que haya raperos en la cárcel y titiriteros fueron a prisión mientas un exlegionario con licencia de armas hizo un vídeo disparándonos y se pueda ir de rositas?", se ha quejado.

Para Iglesias, los derechos se conquistan con valor. "El día 4 hay una mayoría social que no quiere que los fascistas gobiernen con el PP. Si la gente sale a votar les vamos a ganar. No basta con ganarles las elecciones, sino hay que hacer políticas de izquierdas. La mayor expresión democrática de un país es la política social. La gente no nos va a votar si no somos valientes. ¿Hay que pedirle perdón al Ibex 35 para gobernar en Madrid? Entonces ya sabemos lo que pasa", ha aseverado.

Por último, el candidato de UP a la Presidencia regional ha comparado el "desorden, caos, la ley de la selva" de la derecha con "la dignidad de la clase trabajadora, que necesitan del Estado, de constituciones y leyes que les protejan frente a los privilegios de la mayoría".

Y ha advertido que sus enemigos van a intentar provocarles y "generar situaciones de violencia". "No caigáis en provocaciones, que es lo que están buscando. Vamos a demostrarles que somos más. Frente al fascismo y su violencia resistencia y democracia. Adelante, que vamos a ganar el día 4 asegurando que haya un programa de izquierdas de verdad; adelante que sí se puede", ha concluido el acto electoral Pablo Iglesias bajo los acordes de la canción 'Bella Ciao'.