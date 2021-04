La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que es "peligroso" que existan fuerzas políticas como Vox que "van en contra de los principios básicos de la democracia".

En su visita al Centro Militar Canino de la Defensa, la ministra ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre Vox y la campaña electoral de las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo.

Robles ha subrayado que en democracia solo pueden estar "aquellos que aceptan las reglas del juego" y que se trata de un sistema que "hay que defender de todos los ataques", ya que es un bien "muy preciado que ha costado muchísimo a España". "Desde la defensa de la democracia no nos podemos olvidar del día a día de las personas, sin democracia no puede haber libertad", ha remarcado.

La ministra de Defensa se ha mostrado "confiada" de cara a los comicios autonómicos. "Serán los ciudadanos los que decidan quiénes forman parte del gobierno y quiénes tienen participación parlamentaria", ha añadido. También ha recordado que el PSOE "nunca" va a estar con Vox, por lo que si Ángel Gabilondo alcanza la presidencia de la Comunidad de Madrid, no será pactando con el partido de la candidata Rocío Monasterio.

Ante la calificación del PP como "organización criminal" que hizo el domingo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto electoral del PSOE en Getafe (Madrid), Robles ha hecho hincapié en el "respeto total" que tiene por el principal partido de la oposición y por sus votantes.

La ministra ha concluido recordando que la prioridad "fundamental" para el Gobierno es el proceso de vacunación.

Gabilondo: "Tránsfobos y homófobos"

Por su parte, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha arremetido este lunes contra Vox, a los que ha llamado "tránsfobos y homófobos" porque sienten "fobia a todo lo que es distinto y "no saben convivir en una sociedad plural y diversa".

Durante un acto de campaña virtual sobre diversidad, Gabilondo ha insistido en que desde el PSOE hacen un cordón sanitario a Vox y ha apelado a todos los partidos demócratas a que se unan a él para aislarles y porque "no se puede blanquear al fascismo". Para el candidato es "un error" que Ciudadanos no quiera hacer ese cordón a Vox porque luego pueden ver las consecuencias de ello en las urnas.

"Vox no respeta la democracia. Las ideas de Vox son contrarias a la democracia y los ciudadanos deben aislar esas posiciones. Entre racismo y fascismo no hay neutralidad. Son tránsfobos, homófobos y sienten fobia a todo lo que es distinto. No saben convivir en una sociedad plural y diversa", ha lanzado.

Si eso es lo que quieren para Madrid, el candidato socialista ya les ha avisado de que "no lo van a conseguir" porque ellos abren las puertas a la "pluralidad y diversidad". En este punto, Gabilondo ha mostrado todo su reconocimiento a quienes viven "libre y abiertamente su sexualidad, en especial hoy a las mujeres lesbianas por ser el día de la visibilidad lésbica.

A su juicio, la derecha y la ultraderecha quieren "una sociedad uniforme" y "lo demás sobra". "Que se escondan o se vayan es lo que quieren y es lo que vamos a evitar frenando al Gobierno de la Plaza de Colón. Nosotros vamos a convertir esta Comunidad en la región mundial de los derechos y libertades. En Madrid no va a estar prohibido amar, amen a quien amen", ha reivindicado.

Por último, Gabilondo ha recordado a Pedro Zerolo por la lucha de los derechos que "no se pueden perder ahora", quien les enseñó que no se pueden construir ciudades prósperas sin esa diversidad.