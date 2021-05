El próximo domingo 9 de mayo finaliza el estado de alarma en España, con lo que las comunidades autónomas ya se están preparando para el escenario que vendrá después de esa fecha. Sus respectivos gobiernos están planeando el marco legal que les garantice seguir tomando ciertas medidas para contener la pandemia de coronavirus.

Algunos han reclamado incluso al Ejecutivo que lo prorrogue, porque reconocen la dificultad de establecer restricciones sin que impere esta norma jurídica a nivel estatal. Sin embargo, Pedro Sánchez ha rechazado, de momento, esa idea.

A menos de 5 días de que lleguemos a la fecha prevista, estas son las medidas que contempla cada comunidad autónoma:

Andalucía

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, defiende una desescalada "progresiva" una vez decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo y ha descartado seguir con el toque de queda a partir de entonces porque la incidencia está bajando, mientras que sí mantendrá el cierre perimetral de municipios con tasas de incidencia por encima de 500 casos cada 100.000 habitantes. Moreno ha explicado que la Junta ya está preparándose "desde el punto de vista normativo" para proteger a los andaluces, con cierres perimetrales de los municipios más afectados solicitando el aval judicial, algo que "haremos en tiempo y forma y de manera exquisita, salvaguardando las competencias" de la comunidad. "Con autorización judicial, se podrá cerrar perimetralmente municipios y esto sí lo voy a solicitar. Tenemos municipios con tasa por encima de 500 y de mil casos cada 10.000", ha explicado.

Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se mostraba convencido de que "no será necesario" adoptar nuevas medidas de restricción tras la finalización del estado de alarma "dada la evolución de la pandemia" en la comunidad autónoma, haciendo notar "los efectos que está produciendo la vacunación". Según lo establecido en la ley autonómica 3/2020 de diciembre, el gobierno de Lambán podrá seguir decretando confinamientos perimetrales de localidades, comarcas y provincias y limitaciones de aforos y horarios siempre y cuando lo haga por decreto ley y sea ratificado por el Parlamento autonómico, pero no podrá regular el toque de queda y el confinamiento autonómico.

Asturias

El Principado ya ha avanzado algunas de sus restricciones después del domingo: este mismo martes ha acordado la ampliación del horario de la hostelería, tanto en el interior como en el exterior, hasta la una de la madrugada, si bien se mantendrá el cierre de las barras. También ha aprobado, desde este jueves, una ampliación del límite máximo de personas en las mesas del interior de los locales de hostelería de cuatro a seis, aunque por ahora el ocio nocturno deberá seguir cerrado.

Baleares

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha autorizado las restricciones de movilidad y aforos aprobadas por el Ejecutivo de Armengol en el Consell de Govern extraordinario celebrado este miércoles que entrarán en vigor una vez haya decaído el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Las medidas avaladas por el tribunal son: toque de queda desde las 23.00 a las 06.00 horas, máximo de 6 personas en reuniones familiares y sociales, control de pasajeros que viajen a Baleares --se les solicitará una prueba PCR-- y limitar al 50% el aforo de los lugares de culto.

Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido al Gobierno central la puesta en marcha de medidas extraordinarias en el archipiélago. Entre ellas, los controles en los puertos y aeropuertos, controlar la reunión de grupos, tanto en espacios públicos como privados, así como la necesidad de tener que contar con una prueba PCR o test de antígeno negativo para viajar entre islas.

Cantabria

Cantabria ha decidido prorrogar durante otros 14 días las medidas de la última resolución de la Consejería de Sanidad, incluido el cierre del interior de la hostelería y los aforos, y "baraja" la posibilidad de, una vez decaiga el 9 de mayo el estado de alarma, establecer, de forma "puntual", cierres perimetrales, toques de queda o limitar las reuniones en aquellos municipios donde la situación epidemiológica sea "preocupante". Entre las medidas prorrogadas hay varias que afectan a la hostelería, como el mantenimiento del cierre del interior de los locales; el aforo máximo al 75% en las terrazas, y la limitación de 6 personas por mesa. Además, deberán seguir cerrando a las 22.30 horas, como otros establecimientos públicos a excepción de gasolineras y estaciones de servicio, farmacias, centros y servicios sanitarios, urgencias veterinarias o centros residenciales de servicios sociales. Los hoteles solo podrán mantener el servicio de comida en las habitaciones y la entrega a domicilio.

El aforo en los cines, teatros y espectáculos culturales se mantiene también al 50% y las actividades deportivas en grupo quedan limitadas a un máximo de 4 personas. Así no se permite la práctica deportiva en espacios cerrados y en los abiertos a un tercio del aforo, con un máximo de 300 personas. El público en estos eventos deportivos solo estará permitido en aquellos que se celebren al aire libre con un tercio de aforo y un máximo de 1.000 personas. Además, se mantiene la distancia interpersonal de 1,5 metros y el uso obligatoria de la mascarilla en la vía pública, al aire libre y en espacios cerrados de uso público.

Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha confirmado que este domingo 9 de mayo, cuando finaliza el estado de alarma, se suprime el toque de queda decretado en la Comunidad entre las 22 y las 6 horas y el cierre perimetral de la Comunidad debido a la "negligencia" y al "abandono" del Gobierno central con las comunidades.

Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que podrían existir dificultades jurídicas de cara a mantener desde las comunidades autónomas toques de queda sin el amparo del estado de alarma una vez que esta figura desaparezca el próximo domingo. Su gobierno levantará el cierre perimetral de Castilla-La Mancha desde este lunes, pero ve "difícil" mantener ese toque de queda desde la perspectiva jurídica autonómica, aunque se pueden tomar medidas para seguir "llamando a la prudencia" una vez que decaiga el estado de alarma. García-Page fue "proclive" a pedir aguantar el toque de queda un mes más, pero ha reconocido que ahora es "delicado" mantener este extremo. Por ello, ha pedido informes jurídicos al Consejo Consultivo para ver qué decisión tomar al respecto, algo que hará antes del sábado.

Cataluña

El vicepresidente del Govern en funciones de president sustituto, Pere Aragonès, ha anunciado que el 9 de mayo se levantará el toque de queda y el confinamiento perimetral. Los restaurantes aguardan ya volver a servir cenas hasta las once de la noche a partir de ese día, aunque no se descarta aplicar alguna medida si los datos empeorasen en un futuro, ha señalado Aragonès, que ha asegurado que la Generalitat dispone de las herramientas jurídicas necesarias para gestionar la situación.

Euskadi

Euskadi aprobará este viernes un decreto para adaptar las restricciones una vez decaiga el estado de alarma. El lendakari, Iñigo Urkullu, que quiere mantener el cierre perimetral, ha asegurado, sin embargo, que el Gobierno Vasco solo decretará aquellas medidas que cuenten con las debidas "garantías" jurídicas para mantenerse vigentes una vez decaída el estado de alarma, dado que no sería "responsable" asumir el "riesgo" de que dichas restricciones frente a la covid-19 fueran rechazadas por los tribunales de justicia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) deberá pronunciarse sobre el decreto. La Fiscalía vasca ya ha expresado su rechazo a al cierre perimetral y el toque de queda nocturno porque considera que no es posible limitar derechos constitucionales como la libre circulación sin la cobertura del estado de alarma.

Extremadura

La Junta tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Gobierno un documento que recoja todas las medidas que piensa implementar a partir del domingo y ha recordado que aunque no se podrá cerrar perimetralmente una comunidad, sí que se podrán decretar confinamientos de municipios.

Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que continuará la ampliación de horarios para los bares, hasta las 23 horas, y para los restaurantes, hasta las 1 horas, mientras que no se ha pronunciado sobre el toque de queda y el cierre perimetral. En la rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del comité clínico, con motivo del fin del estado de alarma el 9 de mayo, ha dicho que "no se sabe" cómo va a afectar la nueva situación a estas dos medidas. Lo que sí ha avanzado es que la Xunta también permitirá "libertad de circulación sin límites en el exterior de las casas y los establecimientos".

La Rioja

La Rioja se prepara para pasar este domingo, 9 de mayo, al nivel 3 según el nuevo Plan de Indicadores, aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno, según el cual, y con datos de incidencia actuales, el comercio tendría un aforo máximo del 75% y la hostelería mantendría el cierre a las 23 horas, y no contempla aún la apertura del ocio nocturno. La comunidad también levantará el cierre perimetral y el toque de queda. Las medidas deberán ser refrendadas por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. La situación epidemiológica se revisará el viernes en un Consejo de Gobierno extraordinario y, en función de los resultados, se aplicarán los distintos niveles --determinadas por la incidencia del covid a 14 días--, que, en principio, apuntan a que se inicie el fin del estado de alarma con el nuevo nivel tres. Respecto a las reuniones, el número máximo de personas reunidas no convivientes que establece el nivel 3 se recomienda que sea de seis personas como máximo, aunque no se impone ninguna restricción.

Madrid

Madrid ha pasado el puente sin cierre perimetral, con la incidencia de coronavirus muy elevada y con la incógnita de qué medidas seguirán en vigor; mantiene su estrategia de restringir la movilidad en zonas básicas de salud y localidades con una alta incidencia, unas medidas que aplica a nuevas áreas desde ayer y hasta el día 17, más allá del fin del estado de alarma. Esta semana presentará "toda la documentación técnica correspondiente" para conseguir el aval del TSJM; sobre otras medidas habrá que esperar a ver cómo funciona la situación, si bien el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha asegurado que si hace falta mantener el toque de queda para controlar la pandemia, se hará si un juez lo admite.

Murcia

El Ejecutivo murciano ha manifestado que estaría "encantado" de tener un diálogo con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre las necesidades que van a tener cuando se haya puesto fin al estado de alarma, pero todavía no han concretado las medidas que tomarán tras el fin del estado de alarma.

Navarra

El Gobierno de Navarra abrirá la Comunidad Foral desde el domingo 9 de mayo, tras el fin del estado de alarma, y plantea mantener el toque de queda desde las 23.00 a las 06.00 horas. Entre las novedades respecto a las medidas vigentes figura además la recomendación de limitar las reuniones en los domicilios a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales, excepto convivientes, y la ampliación a las 22.00 horas del horario de las terrazas en hostelería.

Comunidad valenciana

La Generalitat estudia retrasar el comienzo del toque de queda nocturno en la Comunitat Valenciana, que en estos momentos abarca de las 22 hasta las 6 horas, para que se aplique desde la medianoche y hasta las seis de la mañana, según han indicado a Efe fuentes del Gobierno valenciano. Esta es una de las opciones que tratará la Interdepartamental de la Generalitat para la Prevención y Actuación ante el covid-19 en su próxima reunión, que aún no se ha convocado oficialmente, en la que se estudiará cómo quedan las restricciones contra el coronavirus una vez que a las 00.01 horas de este domingo finalice el estado de alarma en España.