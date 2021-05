El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este viernes al PP que considere el "apoyo patriótico" que su partido ha dado a Isabel Díaz Ayuso, a la que apoyará en su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid, y ceda a su partido la Presidencia de la Asamblea de Madrid.

Así lo ha asegurado en una entrevista en la Cadena Cope, al ser preguntado por este asunto, sobre el que ha añadido que, aunque su partido no ha exigido nada a cambio de apoyar la investidura, sí piensan que podría ser un lugar para Vox y que lo aceptarían.

"Pensamos que el PP podría mostrar algún tipo de generosidad con la actitud de Vox, y la Asamblea de Madrid es un lugar muy importante que nosotros aceptaríamos", ha señalado, antes de apuntar que harían un papel institucional "muy adecuado".

En otra entrevista en Antena 3, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha respondido que cree que este cargo institucional es "demasiado" para un grupo que tiene 13 diputados en un parlamento de 136 y ha apuntado que tendrán que verlo.

"Yo creo que hay que ser en esta vida, ya no solo humilde, hay que ser generoso, y en este caso vamos a ver en qué punto nos vamos a encontrar", ha dicho Ayuso y ha criticado a Abascal por proponerlo a través de los medios de comunicación, teniendo en cuenta que la cámara autonómica no se constituye hasta el 8 de junio.

"Estamos en un punto en el que es mejor que lo hablemos entre nosotros en vez de estar haciendo estos anuncios por los medios y teniendo en cuenta que hasta el 8 de junio no se configura la misma", ha manifestado.

"Lo que no puede ser es lo que pasaba en la anterior legislatura, muchas veces con Ciudadanos, que no quería saber nada de Vox pero cogobernaba gracias a ellos. Yo creo que hay que ser en esta vida no solo humilde sino también generoso", ha declarado.

Ayuso ha indicado que se verá "en qué punto" se van a encontrar pero ha remarcado que está a cuatro escaños "de la mayoría absoluta" y que Vox tiene que decidir si apoya o no apoya pero "no estar todo el rato con estos anuncios".