Los catalanes culparían más a Junts que a ERC de una repetición de las elecciones en Cataluña

Los dos principales partidos independentistas de Cataluña, ERC y Junts, son señalados por los encuestados del sondeo GESOP como los culpables de una posible repetición de las elecciones, algo que sucederá si antes del próximo 26 de mayo no se halla la fórmula para investir a un nuevo 'president', transcurridos más de 200 días desde que se inhabilitara a Quim Torra y 90 desde la celebración de los comicios del 14-F. Pero, con todo, a la hora de dirimir culpables, los catalanes no reparten las culpas al 50% entre republicanos y posconvergentes, sino que apuntan por encima de todos a la responsabilidad del partido de Carles Puigdemont. En el sondeo de GESOP para El periódico de Catalunya y a la pregunta "¿Qué partido cree que sería el principal responsable de que se tuvieran que repetir las elecciones?", la respuesta espontánea del 31,3% de los encuestados fue Junts per Catalunya, por un 23,4% que mencionaron a ERC. Es decir, un 25% más de catalanes apuntaron a los puigdemontistas. Si se ofrecía una segunda opción ("¿Algún otro partido?"), Junts sumaba otros 14,4 puntos y ERC, un 18,2, totalizando una suma de 45,7, los posconvergentes, y un 41,6, los republicanos.