Fuerte contestación a la insistencia de Sanidad de no vacunar con AstraZeneca

En primer lugar, poniendo el foco en la respuesta de la comunidad científica, el presidente del Colegio de Médicos de Cataluña, Jaume Padrós, ha dicho claramente que es preferible completar la pauta con AstraZeneca y "si no existe esa posibilidad", se opte por Pfizer. "Haga caso a los expertos, vacunarse sí o sí", ha señalado en un tuit.

El posicionamiento llega al día siguiente de que el Ministerio de Sanidad considerase un "grave problema de comunicación" que se traslade a la ciudadanía que se puede "elegir" cuando la Comisión de Salud Pública -en una reunión muy dividida- aprobó que el segundo pinchazo para los trabajadores esenciales menores de 60 años sea de Pfizer.

En dicho encuentro con la prensa, Sanidad subrayó que fue el Consejo Interterritorial, donde participan los consejeros y no sólo los técnicos, el que acordó que sólo ante la situación de que los convocados rechacen Pfizer, se les permita vacunarse con AstraZeneca. Y posteriormente Sanidad decidió que en estos casos, firmen un consentimiento informado donde se explica la posibilidad de sufrir trombos con el suero anglosueco.

El Colegio de Médicos

Pero esta concatenación de decisiones, no convence al colectivo médico. El presidente de la Organización Médica Colegial a nivel nacional, Tomás Cobo, en declaraciones a EL PERIÓDICO, señala también que conviene la pauta AstraZeneca-AstraZeneca y critica que se "deleguen responsabilidades de tipo puramente científico a los pacientes". El Consejo de Colegios de Médicos, ante "los vaivenes de decisiones técnico-políticas" y el "desconcierto" generado, ya se posicionó a mediados de abril a favor de completar la pauta con el preparado de la Universidad de Oxford, en línea con la recomendación emitida por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) el 23 de abril.

A su vez, la investigadora del CSIC, Margarita del Val, ha señalado que no se siente "con autoridad moral para recomendar a la gente que se ponga segunda dosis de Pfizer, sin tener datos de seguridad comparables". "Están poniendo la decisión en manos de personas que no tienen la información. Quien la tiene es la EMA. No pueden poner ese peso de elegir porque eso distorsiona las campañas de vacunación", ha señalado en Telecinco.

Otras críticas

También han sido varios los profesionales sanitarios y divulgadores que, a título particular, y a través de las redes sociales han mostrado su discrepancia con la reciente actuación del departamento de Darias. Algunos consideran que el motivo de su insistencia con Pfizer es que no hay dosis suficientes de AstraZeneca. Y otros le reprochan que comunicara el número de trombos en España a puerta cerrada, 20 casos y 4 fallecidos, y no con la trasparencia que han informado de estos casos otros gobiernos.

Un Ministerio de Sanidad @sanidadgob “antivacunas” es lo último que me faltaba por ver en esta pandemia.



Qué vergüenza @CarolinaDarias, qué despropósito de gestión.



La posibilidad de trombos en la 2ª dosis de la vacuna de AstraZeneca es significativamente menor que tras la 1ª. https://t.co/p0Ge7APNNa — david andina (@daandina) 27 de mayo de 2021

De los creadores de:"Puedes elegir vacuna firmando un consentimiento informado para hacer lo que dice la agencia europea del medicamento"



Llega:"Hostia, que la gente no está haciendo lo que queremos. Pues ahora te vacunas con Pfizer y si quieres AstraZeneca ya te llamaremos"



🤡 — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) 28 de mayo de 2021

No me parece una actuación responsable la del @sanidadgob. Con esta información, parece que intenta justificar su decisión de cambiar a la 2ª dosis de Pfizer. La @EMA_News ya hizo la evaluación con los datos de los diferentes países europeos. 😡https://t.co/eWECthydE0 — Jose Mª Molero (@jmolerog) 28 de mayo de 2021

Por parte de las autonomías, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo ha reprochado a Sanidad que "informe de muertes por trombos" tras comprobar que la mayoría de los ciudadanos convocados esta semana están optando por repetir con AstraZeneca. En Catalunya, el jueves, el primer día que se reanudó la inmunización, eligieron este preparado el 87% de los citados.

Astra vs Pfizer para segunda dosis.

Hay imágenes que dicen más que mil palabras pic.twitter.com/qLMOJdXQDG — María Lozano (@dramarialozano) 26 de mayo de 2021

Preocupado porque el Gobierno informe de muertes por trombos cuando la mayoría de ciudadanos se inclina por una opción diferente a la suya. Exigimos TODA la información de TODAS las vacunas con inmediatez. Y que deje de convertir en política una cuestión que solo es científica — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 28 de mayo de 2021

Más allá ha ido la Comunidad de Madrid que, desoyendo a Sanidad, no ha cejado en su intención de suministrar a los trabajadores esenciales un documento informativo, elaborado por la Consejería de Sanidad, en les aconseja completar la inmunización con AstraZeneca. Además, en Madrid tendrán que firmar un consentimiento informado tanto los que opten por Pfizer como por la pauta no combinada.