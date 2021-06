El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo se ha comprometido este martes a que la decisión sobre los indultos a los presos del 'procés' se tomará "de manera prudente y responsable" y ha recalcado que "los tiempos de la Justicia" terminaron con la sentencia y la ejecución de la pena y ahora tocan "los tiempos de la política".

Campo ha respondido a una nueva interpelación en el Senado sobre la tramitación de los indultos y ha soliviantado a la bancada del PP al negarse a anticipar una decisión al respecto y ceñirse a un debate teórico sobre el asunto.

Todo lo contrario que su interpelante, el senador Fernando Martínez-Maíllo, convencido de que la decisión está tomada, de que es una "traición a España" y de que es una forma de "corrupción institucional" en tanto que se trata de "una compra de votos", de la factura que tiene que pagar Pedro Sánchez por seguir en el Gobierno.

El ministro se ha negado a anticipar el sentido de la resolución, pero ha advertido al PP de que sea cual sea será legítima, dado que le compete al Ejecutivo y está regulada por la ley y por la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional.

Campo ha trufado sus intervenciones de apelaciones al diálogo, al entendimiento, al futuro y ha recordado que los indultos -como ha establecido el Supremo- no pueden ser arbitrarios y deben responder a razones de "justicia, equidad o utilidad pública".

Un concepto este último que se utilizó para aplicar la medida de gracia a golpistas del 23-F o a terroristas de Terra Lliure, ha recordado el ministro, quien ha prometido que el Ejecutivo actuará de manera prudente y responsable y en defensa del interés general.

El titular de Justicia y por ello responsable de tramitar los expedientes ha asegurado que el informe del Supremo contrario a los indultos será "una referencia importante" a la hora de tomar la decisión, pero acto seguido ha dejado claro que "los tiempos de la Justicia" terminaron con la ejecución de la sentencia y ahora son "tiempos de la política".

A Martínez-Maíllo no le han gustado las explicaciones de Campo, máxime cuando el presidente del Gobierno lleva semanas advirtiendo de lo que va a ocurrir, de que se va a optar por el "pelillos a la mar", por hacer que "el golpe de Estado" de 2017 "no ocurrió". El PP -ha reiterado- no lo va a permitir: "Estaremos enfrente".