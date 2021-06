El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, se ha quejado este miércoles en el Congreso de los descalificativos que viene recibiendo en los últimos tiempo desde los partidos de la oposición y ha insistido en que nunca ha insultado a ningún adversario político y, por tanto, tampoco lo ha hecho con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni sus votantes.

De esta forma ha respondido en la Comisión Constitucional a las críticas que contra él han vertido el PP, Vox y Ciudadanos por los "insultos" que consideran que dirigió contra ella en un artículo publicado en la revista 'Temas' -que también dirige-, que se difundió en redes sociales en plena jornada de reflexión de las elecciones autonómicas, aunque se había publicado con anterioridad.

De hecho, el PP llegó a recurrir a la Junta Electoral Central (JEC) al entender que Tezanos descalificaba a sus electores por asegurar que Ayuso buscaba sumar "a los sectores de la tabernidad". No obstante, el organismo arbitral desestimó el escrito al considerar que las opiniones del presidente del CIS se enmarcaban en su libertad de expresión.

Aún con todo, el PP, a través de su diputado José Antonio Bermúdez de Castro, ha censurado que Tezanos no sienta "un mínimo de rubor" por este tipo de actuaciones o por su gestión al frente de un organismo que "debe recuperar el prestigio perdido" después de haberlo puesto "al servicio de una ideología". "Su situación es insostenible", ha llegado a decir.

También han cuestionado su liderazgo al frente de la institución tanto el representante de Vox, José Sánchez García, quien ha acusado a Tezanos de ser "fiel escudero" de Pedro Sánchez, como el diputado de Ciudadanos, José María Espejo, quien ha lamentado el "descrédito" al que ha sometido al CIS, que sólo busca "favorecer" los intereses políticos del Ejecutivo.

Tezanos, que ha negado que el Gobierno le ordene cambiar preguntas o resultados de las encuestas del CIS, ha comenzado su réplica enumerando los "insultos" que le han dirigido en sede parlamentaria los partidos de la oposición, singularmente el PP, entre los que ha citado "sectario incompetente, descarado, rematadamente tonto, cacique, zafio, sinvergüenza o mentiroso".

"El insulto no es la vía"

Y lo ha hecho para apuntar que "el insulto no es la vía" y para defenderse de los acusaciones contra Ayuso. "Jamás he pronunciado un insulto a un adversario político", ha recalcado el presidente del CIS, que ha reiterado que en el mencionado artículo en la revista 'Temas' "no es verdad" que llamara "tabernaria" a la presidenta madrileña.

Es más, ha llevado ejemplares de ese publicación para demostrar a sus señorías esta afirmación y les ha invitado a comer en caso de que encuentren tal acusación. Tezanos ha explicado que se trata de un artículo de análisis en el que, ha apuntado, la propia presidenta "se puede sentir reflejada".

"Pero yo no inventé esa palabra, sino que señalé una circunstancia", ha recalcado Tezanos, recordando que Ayuso en un reciente programa de televisión se autocalificaba a sí misma de "tabernaria de barra", e incluso saludó la noche electoral a los militantes del PP que se concentraron en Génova al grito de "tabernarios".

Por tanto, "una persona que se califica a sí misma de tabernaria no puede considerar eso un insulto", ha abundado el máximo responsable del CIS, incidiendo, no obstante, en que esa expresión no está en ninguna parte de su escrito.