¿Me puedo poner la vacuna del covid en mi lugar de vacaciones?

Ante la llegada del verano, la pregunta es evidente: si me voy de vacaciones a otra comunidad ¿me podré vacunar allí? La respuesta rápida es: depende. Depende de si eres turista o desplazado (con tarjeta sanitaria temporal).

Este tema se ha debatido en varios Consejos Interterritoriales de Salud. Algunas autonomías, como Cantabria, Comunidad Valenciana y Galicia, llegaron a pedir al Ministerio de Sanidad un considerable aumento en el reparto de dosis teniendo en cuenta el flujo de visitantes en los meses de verano. Sin embargo, la campaña de vacunación del covid es tan inmensa y exige una burocracia tan detallada -el reparto de dosis se realiza por número de población- que no se llegó a un acuerdo concreto. El principio básico es que a ti te vacunan en la comunidad en la que resides. Ahora bien, hay matices.

Las veces que a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, le han preguntado al respecto siempre ha dado la misma respuesta: una cosa es ser turista (una persona de paso en otro territorio) y otra desplazado. Los desplazados acuden al ambulatorio y piden una tarjeta sanitaria temporal. En ese caso, la teoría dice que los servicios de salud te incluirán en el listado de la vacuna. Insistimos: la teoría.

Si eres un turista y no pides la tarjeta sanitaria de desplazado, lógicamente, no serás vacunado en tu lugar de vacaciones -no tienen tu contacto- sino que te llamarán desde la comunidad en la que resides.

A excepción de Janssen (una única dosis) para el segundo pinchazo, el intervalo de tiempo es 21 días (Pfizer), 28 (Moderna) y 12 semanas (AstraZeneca). Pero también hay cierta flexibilidad en los días.

El sentido común dice que lo más sensato es primero tener listo tu calendario de vacunación y, después, planificar tus vacaciones. En todo caso, salud pública te da la opción de cambiar la fecha adjudicada y ahora, además, los grupos de edad se solapan, con lo que no hay edades estanco.

Fuentes del Ministerio de Sanidad recuerdan la importancia de la inmunización colectiva. La preocupación del Gobierno es que la gente más joven, con menor percepción del riesgo ya que, habitualmente, la enfermedad les afecta de manera más leve, priorice sus vacaciones ante la vacuna. Eso sería un inmenso error. La vacuna es importante para uno mismo y también para los demás. Es una protección colectiva.