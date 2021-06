El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que "no había alternativa al indulto" a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición, al tiempo que ha reconocido que no hay garantías de éxito en términos de recuperar la convivencia en Cataluña.

"No es un problema de claudicación, sino de convencimiento. No había alternativa al indulto. Eso ya lo habían hecho otros y fracasaron", señala Campo en una entrevista publicada hoy por el diario El País.

"El Gobierno respeta la sentencia del Supremo, pero mientras la unidad de España quedó restablecida en unos segundos (tras la declaración unilateral de independencia), la fractura de la sociedad se ha agudizado. Y la función de un Gobierno es remover los obstáculos para garantizar la convivencia", ha añadido.

El ministro defiende que ha sido una decisión muy sopesada, anclada en el argumento de la utilidad pública y no en razones de "justicia" ni "equidad" y que rechazar los indultos no era la solución "porque no se iba a resolver el problema".

"Hay momentos en los que los Gobiernos tienen que poner elementos positivos para cambiar las cosas. No tenemos garantía de que esto sea exitoso, pero no nos perdonaríamos no intentarlo", declara Campo que ve "implanteable" una amnistía o un referéndum.