Más de un millar de madrileños se han vacunado durante la madrugada de este lunes en el hospital Enfermera Isabel Zendal, que ha estrenado la vacunación 24 horas a través de un sistema de autocita, lo que ha supuesto un alivio para muchos ciudadanos a los que les ha servido para "adelantar" el ansiado pinchazo.

"Nosotras, por ejemplo, somos de Alcorcón y la fecha más cercana era el 9 de julio. Pero al venir al Zendal lo hemos podido adelantar más de diez días y, como empezamos las vacaciones la semana que viene, es una forma de ir con más seguridad", comenta Begoña, que espera en la cola al exterior del hospital, donde la noche ya es cerrada.

La directora de Enfermería del Zendal, Verónica Real, explica que con la vacunación nocturna que se ha iniciado en el pabellón uno de este centro se pretende vacunar a un 10 por ciento más de pacientes, entorno a los 1.200 pero pudiendo abarcar los 2.000 durante toda la noche.

La franja con más huecos disponibles es la que va de las 2 a las 3 de la mañana, y podrán solicitar esta autocita todas las personas mayores de 40 años, aunque se prevé que en 15 días se amplíe para la franja de los 30 a los 40 años.

Real comenta que la vacunación nocturna tiene varias ventajas, como que no hay tanto tráfico, o que es más fácil aparcar, sin embargo, otros, como José, que se ha vacunado casi a la una de la madrugada con Pfizer, ve otras ventajas en la nocturnidad.

"He venido ahora por si me da fiebre o algo, pues que al menos me pille durmiendo, así no me entero", comenta el hombre, que afirma que ha visto que había hueco a esta hora en el Zendal y como vive "al lado" pues ha decidido acercarse a recibir el deseado pinchazo porque, además, por la noche "se está más fresquito".

El sistema de autocita está disponible en la actualidad en la Comunidad de Madrid para personas mayores de 40 años que no hayan recibido ninguna dosis y que pueden acudir a 31 puntos de vacunación: 27 hospitales públicos, dos "macro-puntos" de vacunación en atención primaria en Alcalá de Henares y Fuente el Saz, el WiZink Center y el estadio Wanda Metropolitano.

Aunque la primera vacunada en horario nocturno, Verónica, haya elegido vacunarse a las 00:30 horas porque es "más sencillo porque había menos tráfico", la mayoría de las personas que han acudido esta noche al Zendal ha sido para adelantar la vacunación.

Es el caso de Natalia, que ha adelantado más de dos semanas su vacunación, programada para mediados de julio, y no le importa que por ello vaya a dormir menos, porque "ya se dormirá mañana".

Alejandro dice que quería venir "cuanto antes" a vacunarse, y esta fue la "primera cita" que le salía, así que la cogió, asegura el hombre, que quiere estar inmunizado como toda su familia, que es de Granada, y lamenta que sus primos "que son más jóvenes" estén ya vacunados y él no, así que ha decidido adelantarlo de esta forma.

Mientras que en el interior del Zendal todo se asemeja a cualquier jornada de vacunación, en el exterior llama la atención el silencio de la noche cerrada, que solo perturba el sonido de los grillos, y ahora una cola de unas 30 o 40 personas esperando a ser vacunadas contra la covid.

Entre ellas está Mónica, que asegura a Efe que tenía cita para el día 3 de julio en el Wizink, pero cuando vio que había posibilidad de vacunarse en el Zendal no se lo pensó dos veces.

"Me urge y esta es una forma de adelantar la vacuna", asegura la mujer, que dice que la sensación de estar a punto de recibir un pinchazo pero de madrugada es igual de "buena" porque, además, "hay menos gente y un poco de fresquito al aire libre".

El objetivo de la vacunación de manera ininterrumpida es aumentar la capacidad diaria de administración de dosis a más de 22.000, lo que permitirá inmunizar a 150.000 personas a la semana, según detalla el Gobierno regional.