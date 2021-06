Al menos nueve adolescentes abandonaron el hotel covid de Palma la tarde de este miércoles, después de que otros nueve hicieran lo mismo unas horas antes a raíz de que un juzgado de Baleares solo mantuviera el aislamiento de 74 de los más de 200 que dieron positivo.

La salida de este grupo y del anterior se produce después de que el Govern de Baleares instara a los confinados en el establecimiento a que mantuvieran el aislamiento por precaución sanitaria.

Este grupo de seis abandonó el hotel Palma Bellver, situado en primera línea del Paseo Marítimo, poco después de las 21:00 horas, y de acuerdo a testigos, indicaron antes de subir a dos taxis, que pretendían alojarse en otro hotel en el que no estuviera alojado un huésped confinado por estar contagiado por la covid.

Antes, hacia las 17:10 horas, otro grupo de unas nueve chicas abandonó el hotel covid para desplazarse al aeropuerto en taxis del servicio municipal, con la finalidad de viajar a Bilbao, indicaron fuentes próximas.

Tras la salida de este grupo de chicas, el resto de jóvenes que permanecen en el hotel están aparentemente en calma, aunque en el exterior y frente a las puertas una decena de personas habían desplegado una pancarta con la consigna "Stop abuso político y sanitario".

También los pasajeros de algunos de los vehículos que pasan por delante del hotel covid hacen sonar sus bocinas.

"Si son tan irresponsables de salir a la calle, como mínimo que sean responsables de no acercarse a nadie"

La titular del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma ha mantenido el confinamiento ordenado por el Govern en ese hotel únicamente de los jóvenes peninsulares de viaje en la isla que hayan dado positivo en covid-19, que cuando se ha hecho público el auto eran 68, pero esta tarde se elevan a 74 de los más de 200 cuyo aislamiento había ordenado el Govern.

La consellera de Presidencia del Govern, Mercedes Garrido, ha asegurado en una rueda de prensa que, según el auto, la cifra de jóvenes a los que ya no afecta el confinamiento dictado por el Govern sería de 181, si bien deberían restarse los 6 que han dado positivo esta tarde, de manera que quedaría en 175.

Garrido ha apelado a la responsabilidad de estos jóvenes y de sus familias y ha pedido que no salgan del hotel del Paseo Marítimo de Palma donde están alojados, hasta que cumplan una cuarentena de 10 días, y que si lo hacen que lo hagan con mascarilla y sin entrar en contacto con nadie. "Si son tan irresponsables de salir a la calle, como mínimo que sean responsables de no acercarse a nadie", ha pedido Garrido, que ha recalcado la petición de que no utilicen ningún transporte colectivo "ni den vueltas por la ciudad".

El Govern ha habilitado un dispositivo del Servicio de Salud, Ib-Salut, en el hotel, para informar a todos los jóvenes de las dos opciones que les ofrece el ejecutivo autonómico.

A pesar del auto que solo mantiene el confinamiento para los que hayan dado positivo en covid-19 en pruebas PCR, el Govern pide a los jóvenes que se queden a cumplir una cuarentena o bien que el jueves se marchen a la península en un grupo "burbuja" en un barco con destino a Valencia, donde los servicios sanitarios de sus respectivas comunidades autónomas los recogerán para llevarlos a sus domicilios.

Garrido ha dicho que en ese barco, que es de línea regular y de la compañía Balearia, los jóvenes no mantendrán contacto con la tripulación ni con el resto del pasaje. El Govern asumirá el coste del pasaje.