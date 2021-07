Quin goig i emoció!! Tant temps i tantes coses pel mig. Aquest si que és un retrobament de debò!! No pararem fins que el fem junts a Catalunya que és on per justicia pertoca. Amb tu MHP @KRLS i amb tots els exiliats i represaliats #NoSurrender #IndependenciaEsLlibertat pic.twitter.com/aXMtouy8ij