El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este domingo en Ermua (Bizkaia) en relación a la profunda remodelación de Gobierno que llevó a cabo ayer el presidente Pedro Sánchez que "cuando cambias a 7 ministros, a tu núcleo duro, a quienes te hicieron presidente, eso lo hace quien sabe que va muy mal".

Casado, quien ha participado en la clausura de la primera Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco de Nuevas Generaciones, las juventudes del PP celebrada en Ermua en homenaje al joven edil del PP en este municipio secuestrado y asesinado por ETA hace 24 años, ha hablado de esta remodelación gubernamental que ha tildado de "carnicería en el PSOE".

El líder de los "populares" españoles, quien estuvo acompañado en el acto por el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y la presidenta de NN.GG, Beatriz Fanjul, ha subrayado que "el Gobierno es un barco que hace aguas y Sánchez está tratando de solar lastre por la borda, sin darse cuenta de que el mayor lastre para España es él".

Casado ha remarcado que "cuando echas a tus amigos a la calle, el problema no son ellos, eres tú y eres el que te tienes que ir" y ha pedido que convoque elecciones para que los españoles puedan elegir un nuevo ejecutivo.

Ha mantenido que con este cambio de Gobierno Sánchez "ha demostrado ser una persona egoísta y cobarde que es capaz de tirar a los suyos por la borda para mantenerse unos meses mas en el poder y lo ha hecho manteniendo el despilfarro, con 22 ministerios"

El presidente del PP ha criticado que en la crisis de Gobierno Sánchez haya mantenido "a toda las radicalidad del Ejecutivo", en referencia a los cinco ministros de Unidas Podemos y se ha preguntado "entonces, para qué hace hecho esto".

Ha advertido también de que "todos los que mandan en este Gobierno siguen fuera, en referencia a los partidos que le apoyan en el Parlamento: "hemos cambiado las marionetas pero mantenemos al que las mueve, que es Rufián, es Torra, que es Aragonés y que es Bildu, por lo que el Gobierno sigue siendo el más radical de la historia".

Sobre los nuevos ministros que se incorporarán mañana al Gobierno ha manifestado que "es un Consejo de Ministros que está muy verde y que ha sido nombrado a dedo, por lo de Gobierno verde y digital".

Casado también ha recordado en su intervención la figura de Miguel Ángel Blanco, cuya hermana no ha podido asistir al mismo al encontrarse muy afectada por la reciente muerte de sus dos padres, y ha defendido la decisión de su formación de no participar en ningún acto de recuerdo en el que este Bildu y que con ello el PP "no rompe ningún consenso. Los que lo rompen son los que van junto a quienes todavía no han condenado sus asesinato ni ninguno de los cometidos por ETA".

El presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, por su parte, ha denunciado que pese a que ha terminado el terrorismo, actualmente "en esta tierra, todavía hay graves problemas de convivencia; la convivencia en el País Vasco todavía es frágil, muy frágil, y no precisamente, por nuestra culpa, sino por culpa de los de siempre".

"Aquí todavía tenemos que romper las cadenas de silencio que los radicales que están en la izquierda abertzale quieren seguir imponiéndonos a todos nosotros".

Iturgaiz ha recordado las palizas recibidas por el joven universitario David Chamorro, en el campus de Vitoria, o el dirigente del PP alavés Iñaki García Calvo y las recientes amenazas a su hijo, Mikel Iturgaiz, y ha enfatizado que "esto es lo que sobra en esta tierra y lo que necesitamos es que haya tolerancia y pluralidad y eso es lo que trae el PP".

Antes de clausurar la Escuela de Verano de NN.GG, Casado participó la emotiva ofrenda floral al joven concejal asesinado en 1997 ante el monolito que recuerda a Miguel Ángel Blanco en Ermua a cuyo término se guardó un minuto de silencio en su memoria.