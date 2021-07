El PSOE se prepara para la revolución interna y el rearme de cara a 2023

Todos en el PSOE han captado el mensaje. Es un 'reset', "un empezar de nuevo", una "nueva etapa", un "nuevo PSOE". Los fogonazos de la remodelación del Gobierno ejecutada con frialdad y total determinación por Pedro Sánchez, una sacudida cuya intensidad no se esperaba, tendrán previsiblemente su réplica en el partido. La expectación es, de hecho, máxima y las cábalas, infinitas. Como resume un cuadro de Ferraz, "no se puede hacer ya ninguna apuesta", porque a fin de cuentas la primera y la última decisión es la del presidente y secretario general, el único que de verdad manda y así lo ha demostrado con un vuelco sorpresivo y hondo. Sí existe la percepción, no obstante, de que, tras el 40º Congreso Federal, que se celebrará en octubre, seguirán a su lado dos dirigentes claves y que acumulan un menor desgaste que los caídos Carmen Calvo y José Luis Ábalos: la número dos, la asturiana Adriana Lastra, y el responsable de Coordinación Territorial y jefe 'de facto' del aparato socialista, el navarro Santos Cerdán. La consigna es que ahora el partido debe rearmarse de cara a las batallas electorales de 2023: municipales, autonómicas y generales.