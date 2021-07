El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera "evidente" que Cuba "no es una democracia" pero, al mismo tiempo, opina que debe ser la sociedad cubana "sin injerencias" la que tendrá que encontrar "su camino" hacia la libertad y la prosperidad.

A diferencia de sus socios de Unidas Podemos, que consideran que Cuba no es una dictadura, Sánchez ha considerado "improcedente de todo punto" la represión de las manifestaciones de opositores en Cuba y por ello, ha pedido que se respete el derecho de manifestación así como la pronta liberación de la periodista del diario ABC detenida.

Para Sánchez hay "múltiples factores" que explican lo que está sucediendo en Cuba, en especial la caída del turismo por la pandemia que es el "petróleo" de la isla y que está teniendo "efectos devastadores" en la economía y la sociedad del país.

Ante esta situación, Sánchez ha apostado -en una entrevista en Telecinco- por acelerar la donación de vacunas a lo países latinoamericanos con los que España mantiene unos lazos de amistad y que, además, acumulan un 30 por ciento de los fallecidos por covid en el mundo.

La remodelación del Gobierno

Además, Sánchez ha defendido la destitución de su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y otros seis ministros, incluido el de Transportes, José Luis Ábalos, por la necesidad que había de "recargar pilas" y "rejuvenecer", y ha defendido que "no son ceses" sino "cambios necesarios".

Así, Sánchez ha restado importancia al hecho de que se haya desprendido de importantes pesos pesados de su Gobierno, y ha asegurado que "hay que tomarlo con la mayor de las naturalidades", porque hay que afrontar una tarea "distinta" de la que iniciaron hace 18 mes, y hacían falta "relevos" en los equipos.

Además, ha vuelto a evitar citar a su ex jefe de gabinete Iván Redondo, al ser preguntado por los motivos de su salida, y se ha limitado a afirmar que "tanto los ministros como los colabores más estrechos" que han trabajado con él este tiene su "enorme gratitud" porque la tarea que han hecho. Es más, ha asegurado que le "sabe mal" que se ponga la atención en algunas personas, al ser preguntado por el caso de Redondo, "porque hay otros ministros que no se hace referencia y también han abandonado sus responsabilidades y que no hay que obviar".